Simpsonlar yine bildi! Yaşanan olay 1995 yılında yayınlan bölümden çıktı: Hem de tamamen kopyası

Simpsons ailesi, bir dizi ilginç karakterden oluşsa da, ana karakterler Homer (Dan Castellaneta tarafından seslendiriliyor), Marge (Julie Kavner tarafından seslendiriliyor), Lisa (Yeardley Smith tarafından seslendiriliyor), Bart (Nancy Cartwright tarafından seslendiriliyor) ve Maggie'den oluşuyor. Her bölüm, The Simpsons ailesinin Springfield'daki diğer sakinlerle etkileşimini içerir, bazen ise dizinin bazı bölümlerinde konuk yıldızlar da görülebilir. Ancak izleyicileri gerçekten şaşırtan şey, The Simpsons yazarlarının en az beş yıl öncesinden bazı olayları nasıl tahmin ettiği. Peki, The Simpsons gerçekten dünya olaylarını mı tahmin ediyor, yoksa dünya sadece The Simpsons senaryosunu mu takip ediyor?