Simpsonlar yine bildi! Yaşanan olay 1995 yılında yayınlan bölümden çıktı: Hem de tamamen kopyası

Simpsons ailesi, bir dizi ilginç karakterden oluşsa da, ana karakterler Homer (Dan Castellaneta tarafından seslendiriliyor), Marge (Julie Kavner tarafından seslendiriliyor), Lisa (Yeardley Smith tarafından seslendiriliyor), Bart (Nancy Cartwright tarafından seslendiriliyor) ve Maggie'den oluşuyor. Her bölüm, The Simpsons ailesinin Springfield'daki diğer sakinlerle etkileşimini içerir, bazen ise dizinin bazı bölümlerinde konuk yıldızlar da görülebilir. Ancak izleyicileri gerçekten şaşırtan şey, The Simpsons yazarlarının en az beş yıl öncesinden bazı olayları nasıl tahmin ettiği. Peki, The Simpsons gerçekten dünya olaylarını mı tahmin ediyor, yoksa dünya sadece The Simpsons senaryosunu mu takip ediyor?

2

Sualtı Felaketi

Sezon 17, Bölüm 10 (2006)

The Simpsons'ın bir diğer dikkat çekici tahmini, "Homer's Paternity Coot" bölümünde yapılan Titanic sualtı felaketi ile bağlantılıdır. Bölümde, Homer, uzun süre kayıp olduğunu düşündüğü bir adamı bulur ve eski bir gemiyi bulmak için okyanusun derinliklerine dalma konusunda anlaşır. Felaket kaçınılmazdır ve Homer kısılır, ancak şükürler olsun ki birkaç gün sonra bir hastanede gözlerini açar.

Geçtiğimiz Haziran ayında, gerçek bir sualtı aracı Titanic'in enkazına doğru hareket ederken maalesef infilak etti. Enkazı görmek için yapılan bu sefer, dünya çapında konuşulan bir konu haline geldi ve trajedi, benzer bir olayın bir daha asla yaşanmaması için güvenlik düzenlemeleri ve protokollerine dair önemli sorular ortaya çıkardı.