Devleti 120 milyon lira zarara uğratan sahte reçete şebekesine operasyon: 35 kişi gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkentte kanser ilaçları başta olmak üzere, çok sayıda pahalı ilaç ve tıbbi malzemeyi hasta olmayan kişiler adına yazdırıp yurt dışına satarak, devleti 120 milyon lira zarara uğratan şebeke üyelerini gözaltına aldı.
Devleti 120 milyon lira zarara uğratan sahte reçete şebekesine operasyon: 35 kişi gözaltında27.04.2019 11:21
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