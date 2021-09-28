Devlet yurt sorunu yaşayanlar için harekete geçti! Valilik ve belediyelerde seferberlik!
Üniversite sınav sonuçlarının ardından yerleştikleri üniversiteler için şehir değiştiren öğrencilerin kalacak yer bulabilmesi için devlet harekete geçti. Muhalefet partilerinin algı operasyonu ile provokasyona dönüşen yurt eylemlerinin foyası ortaya çıkarken, Gaziantep'ten Sivas'a, Samsun'dan İzmir'e tüm illerde valilikler ve belediyeler öğrencilere kucak açtı.
Son dakika haberleri: Yurtlara yerleşemeyen üniversite öğrencilerine kalacak yer bulunabilmesi için devletin tüm kurumları harekete geçti. Valilik ve belediyeler imanlarını seferber etti.
'YENİ YURTLAR DA YAPILIYOR'
GAZİANTEP: Toplam 10 bin 423 öğrenci kapasitesili yurtlara sahip olan kentte yurt başvurusu yapan öğrenci sayısı 7 bin 811. Sabah'a konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yeni faaliyete aldığımız bin 412 kişilik kız yurdumuzla birlikte yerleştirdiğimiz öğrenci sayısı 6 bin 373'e ulaştı. Hiçbir kız öğrencimiz yedekte beklememektedir" dedi. Yedekteki bin 438 erkek öğrenci Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce misafir ediliyor.
KAYSERİ: Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, kentte yurt sıkıntısının olmadığını ve gereklilik halinde valilik imkânlarının, misafirhanelerinin gençlerin hizmetinde olduğunu dile getirdi. KYK bünyesinde 2 bin yataklı yeni yurt yapılırken, 3 bin yataklı bir yurdun yapımı için çalışmalar sürüyor.