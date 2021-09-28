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Koronavirüs mü grip mi? Havalar soğudu herkes bunu araştırmaya başladı! İşte ayırt etmenin yolu

Dünyayı 2 senedir esir alan koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken milyonlarca kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte en sık sorulan sorulardan birinin grip, nezle ve Kovid-19 ayrımının nasıl yapılacağı olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu merak edilen tüm soruları yanıtladı. İşte koronavirüsle gribi ayırt etmenin yolu

28.09.2021 10:29 - Son Güncelleme: 28.09.2021 10:29
Koronavirüs mü grip mi? Havalar soğudu herkes bunu araştırmaya başladı! İşte ayırt etmenin yolu

Kovid-19 ile grip arasındaki belirti ve semptomların benzemesi önümüzdeki aylarda hastaları en çok zorlayacak konulardan biri olarak öne çıkıyor.

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Koronavirüs mü grip mi? Havalar soğudu herkes bunu araştırmaya başladı! İşte ayırt etmenin yolu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük ve yorgunluk her iki hastalıkta ortak ana şikâyetlerdir. Tat ve koku kaybı ise Kovid-19 hastalarında sık gördüğümüz belirtilerdir. İshal de Kovid-19 hastalarının yüzde 20'sinde görülen bir belirtidir. Bu tür şikâyetleri olan hastalar bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" şeklinde konuştu.

Koronavirüs mü grip mi? Havalar soğudu herkes bunu araştırmaya başladı! İşte ayırt etmenin yolu

GRİP VE NEZLE BİRBİRİYLE KARIŞTIRILMAMALI
Grip ve nezle (soğuk algınlığı) aynı hastalık olmamasına rağmen birbiriyle sık karıştırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, şunları söyledi:

Koronavirüs mü grip mi? Havalar soğudu herkes bunu araştırmaya başladı! İşte ayırt etmenin yolu

"Grip genelde yılda bir defa geçirilebilirken, nezleye 8-12 virüsün farklı serotiplerinin etken olması nedeniyle insanlar kış boyunca birkaç defa nezle olabilir. Nezlede sıklıkla burun, akıntısı ve burun tıkanıklığı görülür. Ateş görülmez, hafif kırgınlık görülebilir ama günlük yaşamı etkilemez.

Koronavirüs mü grip mi? Havalar soğudu herkes bunu araştırmaya başladı! İşte ayırt etmenin yolu

Gripte ise yaygın kas ağrıları ve ateş görülür. Aşırı yorgunluk nedeniyle hastalar istirahat etme ihtiyacı hisseder.

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