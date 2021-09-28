Koronavirüs mü grip mi? Havalar soğudu herkes bunu araştırmaya başladı! İşte ayırt etmenin yolu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük ve yorgunluk her iki hastalıkta ortak ana şikâyetlerdir. Tat ve koku kaybı ise Kovid-19 hastalarında sık gördüğümüz belirtilerdir. İshal de Kovid-19 hastalarının yüzde 20'sinde görülen bir belirtidir. Bu tür şikâyetleri olan hastalar bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" şeklinde konuştu.

