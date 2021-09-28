Koronavirüs mü grip mi? Havalar soğudu herkes bunu araştırmaya başladı! İşte ayırt etmenin yolu
Dünyayı 2 senedir esir alan koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken milyonlarca kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte en sık sorulan sorulardan birinin grip, nezle ve Kovid-19 ayrımının nasıl yapılacağı olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu merak edilen tüm soruları yanıtladı. İşte koronavirüsle gribi ayırt etmenin yolu
28.09.2021 10:29
- Son Güncelleme: 28.09.2021 10:29
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük ve yorgunluk her iki hastalıkta ortak ana şikâyetlerdir. Tat ve koku kaybı ise Kovid-19 hastalarında sık gördüğümüz belirtilerdir. İshal de Kovid-19 hastalarının yüzde 20'sinde görülen bir belirtidir. Bu tür şikâyetleri olan hastalar bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" şeklinde konuştu.