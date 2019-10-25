Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'a harekat sonrası hediye etmişti! Bakın o kaftan ne anlama geliyormuş!
Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile hem bölgede hem de masada alınan başarılar, tüm dünyanın gündemine oturdu. Bu başarı sonrasında geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a anlamlı bir hediye geldi. Harekat sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği hakan kaftanı bakın ne anlama geliyor...
HAKAN KAFTANI, TÜRK GELENEKLERİNE 'HÜKÜMDARLAR HÜKÜMDARI' ANLAMINA GELİYOR
"Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaftanı, eski Türk devletlerinde olduğu gibi devlet ve millet başı olarak görevini layıkıyla yerine getirdiği ve başarılı bir şekilde hizmet için verdi. Özel olarak yapılan kaftanının üzerinde Selçuklu motifleri bulunuyor. Hakan kaftanı, Türk geleneklerinde 'Hükümdarlar hükümdarı' anlamına geliyor. 19. yüzyılın ortalarına kadar kullanılan kaftanların üzerine cübbe, kürk ya da kapaniçe giyilirdi. Kaftanlar, giyen kişilerin toplumsal konumunu gösterir ve bunu renk, derece ve şeritleriyle belli ederlerdi."
Bahçeli, ziyarete Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti. Bahçeli'nin sürpriz hediyesi herkesi şaşırttı.
BARIŞ PINARI HAREKATI HEDİYESİ
Kaftan hediyesi sosyal medyada ve kamuoyunda Batı dünyasını karşısına alma pahasına Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Erdoğan'a, Bahçeli'nin bir tebriği olarak yorumlandı.
Peki kaftanın anlamı neydi? Merak edilen kaftanla ilgili bilinmeyenler Türkiye gazetesinde yer aldı. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, hakan kaftanını ilk kez hediye etti. Haberde şu ifadelere yer verildi: