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Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'a harekat sonrası hediye etmişti! Bakın o kaftan ne anlama geliyormuş!

Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile hem bölgede hem de masada alınan başarılar, tüm dünyanın gündemine oturdu. Bu başarı sonrasında geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a anlamlı bir hediye geldi. Harekat sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği hakan kaftanı bakın ne anlama geliyor...

25.10.2019 12:18 - Son Güncelleme: 25.10.2019 12:19
Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'a harekat sonrası hediye etmişti! Bakın o kaftan ne anlama geliyormuş!

HAKAN KAFTANI, TÜRK GELENEKLERİNE 'HÜKÜMDARLAR HÜKÜMDARI' ANLAMINA GELİYOR
"Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaftanı, eski Türk devletlerinde olduğu gibi devlet ve millet başı olarak görevini layıkıyla yerine getirdiği ve başarılı bir şekilde hizmet için verdi. Özel olarak yapılan kaftanının üzerinde Selçuklu motifleri bulunuyor. Hakan kaftanı, Türk geleneklerinde 'Hükümdarlar hükümdarı' anlamına geliyor. 19. yüzyılın ortalarına kadar kullanılan kaftanların üzerine cübbe, kürk ya da kapaniçe giyilirdi. Kaftanlar, giyen kişilerin toplumsal konumunu gösterir ve bunu renk, derece ve şeritleriyle belli ederlerdi."

Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'a harekat sonrası hediye etmişti! Bakın o kaftan ne anlama geliyormuş!

Rusya ve ABD ile başarılı diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayağının tozuyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'a harekat sonrası hediye etmişti! Bakın o kaftan ne anlama geliyormuş!

Bahçeli, ziyarete Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti. Bahçeli'nin sürpriz hediyesi herkesi şaşırttı.

BARIŞ PINARI HAREKATI HEDİYESİ
Kaftan hediyesi sosyal medyada ve kamuoyunda Batı dünyasını karşısına alma pahasına Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Erdoğan'a, Bahçeli'nin bir tebriği olarak yorumlandı.

Peki kaftanın anlamı neydi? Merak edilen kaftanla ilgili bilinmeyenler Türkiye gazetesinde yer aldı. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, hakan kaftanını ilk kez hediye etti. Haberde şu ifadelere yer verildi:

Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'a harekat sonrası hediye etmişti! Bakın o kaftan ne anlama geliyormuş!

BAHÇELİ RAHATSIZLANMIŞTI
Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edilmiş daha sonra da evinde dinlenmişti.

Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'a harekat sonrası hediye etmişti! Bakın o kaftan ne anlama geliyormuş!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 21 günlük aranın ardından 14 Ekim'de mesaisine başlamak üzere parti genel merkezine gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi 31 Temmuz'da da evinde ziyaret etmişti.

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