İstanbul Sarayburnu'nda bulunan Atatürk heykelinin bakımsız kalması tepki çekti

Mermer kaidenin birçok detayı çok güzel bronz detay döküm malzemeyle süslenmiş. Kitabesi de çok erken tarihli hazırlandığı için Osmanlıca. Bu da çok etkileyici. Heykel yerinde duruyor ne yazık ki İstanbullular pek ziyaret etmiyorlar ama İstanbul için çok önemlidir" dedi.

