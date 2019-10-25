Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'a harekat sonrası hediye etmişti! Bakın o kaftan ne anlama geliyormuş! 25.10.2019 13:12

Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile hem bölgede hem de masada alınan başarılar, tüm dünyanın gündemine oturdu. Bu başarı sonrasında geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a anlamlı bir hediye geldi. Harekat sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği hakan kaftanı bakın ne anlama geliyor...

Rusya ve ABD ile başarılı diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayağının tozuyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Bahçeli, ziyarete Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti. Bahçeli'nin sürpriz hediyesi herkesi şaşırttı.

Peki kaftanın anlamı neydi? Hakan Kaftanı nedir sorusu son zamanlarda intenette en fazla merak edilen konular arasında oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye olarak verdi. Son zamanlarda yaşanan Türkiye aleyhinde söylenen ve dünya genelinde yaşanan saldırılar sonucunda verilen hediyenin ne olduğu hakkında pek çok vatandaş intenete başvurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ve Rusya ile hem masada hem de sahada anlaşmaya varılmasından sonra hastaneden taburcu olan Devlet Bahçeliyi ziyaret etti. Bahçeli ise bu ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanına anlamlı bir hediye verdi. Türk geleneklerinde 'Hükümdarlar Hükümdarı' anlamına gelen Hakan Kaftanı hediyesi anlamlı karşılandı. Hakan Kaftanı Osmanlı padişahları içinde sıkça kullanılan bir tören olarak kullanılırdı.