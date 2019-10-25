Terör örgütü PKK, 35 yıldır yurt içinde ve yurt dışında kan döküyor
Türkiye'deki ilk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK'nın ülkede 35 yıldır düzenlediği hain saldırılarda, başta güvenlik güçleri olmak üzere aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.
Kanlı eylemlerinde binlerce kişinin yaşam hakkını elinden alan, yaralıları kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını sürdürmek durumunda bırakan terör örgütü, binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları evlatsız bıraktı.
Türkiye'deki ilk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, 35 yıldır yurt içinde ve yurt dışında kan döküyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan bölücü terör örgütü PKK'nın, Türkiye'de 35 yıldır gerçekleştirdiği saldırılarda, başta güvenlik güçleri olmak üzere aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.
Türkiye ve Irak'ta PKK/KCK, Suriye'de YPG/PYD, İran'da ise PJAK adıyla yaşamı hedef alan katliamlarını sürdüren bölücü örgüt, işgal ettiği yerlerde insanları göçe zorlayıp demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyor.
Kanlı eylemlerinde binlerce kişinin yaşam hakkını elinden alan, yaralıları kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını sürdürmek durumunda bırakan terör örgütü, binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları evlatsız bıraktı.
Terör örgütünün kanlı tarihi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde 1978 yılında yapılan toplantıyla kuruluşunu ilan eden terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin güvenlik güçleri tarafından deşifre edilmesiyle teröristler, Suriye üzerinden Lübnan'a geçerek Bekaa Vadisi'ne yerleşti.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan Suriye'nin başkenti Şam'ı karargah olarak seçerken 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yurt dışına kaçamayan birçok örgüt mensubu yakalandı. Terör örgütü bu dönemde emir ve eğitim merkezini yurt dışına taşıdı.
Şam'da 20-25 Ağustos 1982'de 2. kongresini yapan terör örgütü, bağımsız bir sözde "Kürdistan" devletinin silahlı mücadele yoluyla kurulması, eğitim gören örgüt mensuplarının saldırı yapmaları için Türkiye'ye gönderilmesi kararı aldı.
Bu kararın ardından 15 Ağustos 1984 gecesi Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerindeki jandarma karakolları ve subay lojmanlarına baskınlar düzenlendi. PKK'nın bu saldırıları asker, polis ve sivillere yönelik silahlı ve bombalı katliamlarla sürdü.
Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, Kenya'da yakalanmasının ardından 23 Ocak 2000'de İran-Irak sınırının kuzeyindeki Kandil bölgesinde yapılan 7. kongrede, terör örgütünün silahlı eylemlerine sözde ara verildiği ve tümüyle siyasallaşma sürecinin başlatıldığı iddia edildi.
Bölücü terör örgütü, sınır hattında oluşturduğu yapılanma ve yurt içinde gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle büyük bir tehdit oldu.
Bebek katili olarak tescillendi
Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde 15 Ağustos 1984'te ilk saldırılarını düzenleyen terör örgütü, en büyük katliamlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sivil halka yönelik gerçekleştirdi.
Terör örgütünün 1990'a kadarki süreçte yerleşim yerlerine ve güvenlik noktalarına gerçekleştirdiği baskınlarda güvenlik güçlerinin yanı sıra kundaktaki bebekler, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil hedef alındı.
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişi arasında yer alan, 3 yaşında kefene sarılı bedeni kurşunlanmış küçük Serkan'ın fotoğrafını çeken gazeteciler, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna da göstermiş oldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.
Kırsalda umduğunu bulamadığı için eylemlerini şehir merkezlerine taşıyan PKK, çok sayıda sivilin yaşam hakkını elinden aldı. Hain saldırılar, çocukları öksüz veya yetim, kadınları dul, binlerce sivili sakat bıraktı, evlatlarını yitirenlere ömür boyu sürecek yürek acısı yaşattı.
Başbağlar'da 33 sivili katlettiler
PKK'lı teröristler, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Başbağlar köyündeki kanlı eylemlerinde 33 vatandaşı kurşuna dizdikten sonra köyü ateşe verdi.
Dershane önünde bombalı saldırı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki dershanenin önünde 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik bombalı saldırıda 6'sı dershane öğrencisi 7 kişinin yaşamını yitirmesi hafızalardan silinmedi. 7 eve ateş düşüren hain saldırıda 73 kişi yaralandı.