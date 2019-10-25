Terör örgütü PKK, 35 yıldır yurt içinde ve yurt dışında kan döküyor

Terör örgütünün kanlı tarihi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde 1978 yılında yapılan toplantıyla kuruluşunu ilan eden terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin güvenlik güçleri tarafından deşifre edilmesiyle teröristler, Suriye üzerinden Lübnan'a geçerek Bekaa Vadisi'ne yerleşti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan Suriye'nin başkenti Şam'ı karargah olarak seçerken 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yurt dışına kaçamayan birçok örgüt mensubu yakalandı. Terör örgütü bu dönemde emir ve eğitim merkezini yurt dışına taşıdı.

Şam'da 20-25 Ağustos 1982'de 2. kongresini yapan terör örgütü, bağımsız bir sözde "Kürdistan" devletinin silahlı mücadele yoluyla kurulması, eğitim gören örgüt mensuplarının saldırı yapmaları için Türkiye'ye gönderilmesi kararı aldı.

Bu kararın ardından 15 Ağustos 1984 gecesi Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerindeki jandarma karakolları ve subay lojmanlarına baskınlar düzenlendi. PKK'nın bu saldırıları asker, polis ve sivillere yönelik silahlı ve bombalı katliamlarla sürdü.