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Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

Gıda teröristleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listelerinde ifşalanmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni listede "Bize neler yedirmişler" dedirtecek skandallar var. Sarıyer Börekçisi'nde börekte kıyma yerine taşlık, sucuk yerine sakatat, mozarellada manda sütü yerine inek sütü çıktı. Arifoğlu markası ise sumak yerine sağlığa zararlı boya kullanmış. İşte vatandaşın "biz kime nasıl güveneceğiz" dediği o liste.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 08:55 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:10
Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda internet sitesinde 2 Ekim'den bu yana yayınladığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi "Biz kime nasıl güveneceğiz" sorusunu sordurttu.

Listede ünlü markalar da var alışveriş sitelerinde satışı yapılanlar da.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

YİNE SARIYER BÖREKÇİSİ

Bakanlığın 2 Aralık'ta açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde yine Sarıyer Börekçisi var. Sultangazi'deki Sarıyer Börekçisi'nde böreğe kıyma yerine taşlık konulduğu ortaya çıktı.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

MANDA YERİNE İNEK SÜTÜ

Napoli Antica markası hemen hemen her alışveriş sitesinde karşınıza çıkıyordur. Bu marka da taklit ve tağşiş listesinde yer aldı. Mozarella peynirine manda sütü yerine inet sütü koydukları ortaya çıktı.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

ARİFOĞLU LİSTENİN OLMAZSA OLMAZI

Vatandaşın güvenliği markalar arasında yer alan Arifoğlu, yine taklit ve tağşiş listesinde. Geçtiğimiz yıllarda da yaptığı oyun ortaya çıkan Arifoğlu, sumaklarını gıdada kullanılmayan boya ile renklendirmiş.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

EN ÇOK OYUN ZEYTİNYAĞINDA

2 Ekim'den bu yana açıklanan taklit ve tağşiş listelerinde en çok zeytinyağında oyun yapıldığı görüldü. Birçok zeytinyağı markası yağlarına tohum yağı karıştırmış.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

SUCUKTA SAKATAT!

Vatandaş sucuk yediğini zannediyor ama aslında sakatat yiyor! Bakanlık denetimlerinde Yeni Danacı markalı sucuklarda baş eti kullanıldığı tespit edildi.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

2 ARALIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

2 ARALIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

2 ARALIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

2 ARALIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

HAMBURGERDE AT VE EŞEK ETİ

Bakanlığı 26 Kasım taklit ve tağşiş listesinde tespit edilenler de şoke etti. Mersin Yenişehir'deki CAPS Burger'deki hamburgerlerde at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

YİNE ZEYTİNYAĞI!

En çok taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin başını şüphesiz et gruplarının ardından zeytinyağı çekiyor. Yeni listede de zeytinyağındaki oyun gözler önüne serildi. Ayvalık Tarım Ürünleri, Ayvalık, Lüks Ayvalık markalarının zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı öğrenildi.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

KAŞAR PEYNİRİNDE NİŞASTA VE BİTKİSEL YAĞ
Kaşar peynirinde ise Karapınar ismindeki marka hem nişasta hem de bitkisel yağ kullanmış.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

İŞTE 27 KASIM TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

İŞTE 27 KASIM TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

TOZ BİBERDE YABANCI MADDE
25 Kasım tarihli taklit ve tağşiş listesinde ise birçok alışveriş sitesinde satışı yapılan Ege Baharat'ın kırmızı tatlı toz biberinde yabancı madde tespit edilmişti.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

SUCUKTA EŞEK ETİ
Adana Yüreğir artık hemen hemen her listede at ve eşek eti skandalıyla yer alıyor. Yüreğir'deki Erdinç Kasabı'nda satılan sucuklarda eşek eti olduğu ortaya çıktı.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

KAŞAR PEYNİRİNDE NİŞASTA!
Süt ve süt ürünleri de gıda teröristlerinin en çok oyuna başvurduğu ürünler arasında yer alıyor. Aydil Gazioğlu markalı kaşar peynirlerinde hem nişasta hem de bitkisel yağ olduğu öğrenildi.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

İŞTE 25 KASIM TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

İŞTE 25 KASIM TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

MEŞHUR BÖREKÇİDE KIYMA YERİNE TAVUK TAŞLIĞI

Geçtiğimiz günlerde Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi ve içinden kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıkmıştı. Meşhur sarıyer börekçisi"nde sakatat çıktı. Ataşehir ve Kağıthane'de 2 şubesi bulunan şirkete ceza yazıldı.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

Ünlü markanın adını kullanan başka şubelerde de daha önce çeşitli usulsüzlükler tespit edilmişti.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

Listede Helmi Köse - Yasmer Baharat'ta satılan kırmızı pul biberden içinde ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde bulundu.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

Öte yandan Bursa merkezli Onay Ticaret- Sabri Akın firmasına ait Edremit Yörem, Hedis Zeytinleri Taş Baskı Zeytinyağı ve Tokat merkezli Mudanya Köy Koop'a ait zeytinyağlarında hile yapıldığı ortaya çıktı.

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

İŞTE 21 KASIM TARİHLİ TAKLİT-TAĞŞİŞ YAPILMIŞ ÜRÜNLER

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