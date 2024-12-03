Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu da var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda internet sitesinde 2 Ekim'den bu yana yayınladığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi "Biz kime nasıl güveneceğiz" sorusunu sordurttu.

Listede ünlü markalar da var alışveriş sitelerinde satışı yapılanlar da.