Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz aylarda kızı ile yaşadığı problemlerle gündeme geldi. 17 yaşındaki kızının kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Akkaya, kızının babası Efe Önbilgin'le de mahkemelik olmuştu.

Önbilgin, Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu belirtip akıl hastanesine sevki için dilekçe yazdı.Talebi kabul eden hakim, Deniz Akkaya'nın hastanede muayene edilmesini kararlaştırdı.

"BUNLARIN ÖDEMESİNİ KİM YAPACAK?" Malvarlığı dondurulan Akkaya, X'deki hesabından "40 gündür oturduğum evin ve yeni aldığım arabanın ödemesini yapamadım. Bunların faizlerini kim ödeyecek. Ablam bana güvenerek yeni eve çıktı. Ortak satışlarımızı bekliyor. 500 bin TL zararı var. Babamdan kalan arabayı da atamıyorum. Bu zararları kim karşılayacak?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Paylaşımlarıyla hem hakimi hem de eski eşini hedef alan Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.