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Deniz Akkaya için gözaltı kararı! Tepki geldi! Firarı olarak aranıyor

Ünlü manken Deniz Akkaya'nın son dönemlerde başı dertten kurtulmuyor. Akkaya ilk önce kızı Ayşe'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek sosyal medya hesabından yayımladı. Bu nedenle Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'le davalık oldu. Akkaya'ya vesayet davası açan Önbilgin, ünlü mankenin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevkini talep etti. Akkaya, Önbilgin'le davasına bakan hakime ise sosyal medyadan hakaret ve tehdit yağdırdı. Bu gelişme üzerine harekete geçen savcılık, Akkaya hakkında soruşturma başlattı. Akkaya hakkında gözaltı kararı verdi. Ünlü isim duruma tepki gösterirken, firari olarak arandığını öğrenildi.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 07:13
Deniz Akkaya için gözaltı kararı! Tepki geldi! Firarı olarak aranıyor

Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz aylarda kızı ile yaşadığı problemlerle gündeme geldi. 17 yaşındaki kızının kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Akkaya, kızının babası Efe Önbilgin'le de mahkemelik olmuştu.

Deniz Akkaya için gözaltı kararı! Tepki geldi! Firarı olarak aranıyor

Önbilgin, Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu belirtip akıl hastanesine sevki için dilekçe yazdı.Talebi kabul eden hakim, Deniz Akkaya'nın hastanede muayene edilmesini kararlaştırdı.

Deniz Akkaya için gözaltı kararı! Tepki geldi! Firarı olarak aranıyor

"BUNLARIN ÖDEMESİNİ KİM YAPACAK?"

Malvarlığı dondurulan Akkaya, X'deki hesabından "40 gündür oturduğum evin ve yeni aldığım arabanın ödemesini yapamadım. Bunların faizlerini kim ödeyecek. Ablam bana güvenerek yeni eve çıktı. Ortak satışlarımızı bekliyor. 500 bin TL zararı var. Babamdan kalan arabayı da atamıyorum. Bu zararları kim karşılayacak?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Deniz Akkaya için gözaltı kararı! Tepki geldi! Firarı olarak aranıyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paylaşımlarıyla hem hakimi hem de eski eşini hedef alan Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Deniz Akkaya için gözaltı kararı! Tepki geldi! Firarı olarak aranıyor

Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Deniz Akkaya için gözaltı kararı! Tepki geldi! Firarı olarak aranıyor

AKKAYA FİRARİ

Sabah'ın haberine göre; bu kararın ardından Akkaya'nın yakalanıp adliyeye getirilmesi ve savcılığa ifade vermesi istendi. Akkaya hakkında iki ayrı suçtan daha gözaltı kararı çıktı. Ancak Akkaya'ya uzun süredir ulaşılamadığı öğrenildi. Firari Akkaya'nın nerede olduğu bilinmezken ünlü manken, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ama uslanmadı! Deniz Akkaya bir kez daha hakimi hedef aldı
Hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ama uslanmadı! Deniz Akkaya bir kez daha hakimi hedef aldı

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