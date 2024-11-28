PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ama uslanmadı! Deniz Akkaya bir kez daha hakimi hedef aldı

Manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö.'ye şiddet uygulamakla suçlandı. Velayet davası açan eski eşi Efe Önbilgin, Akkaya'nın akıl hastanesine sevki için dilekçe yazdı. Talebi kabul eden hakim, Akkaya'nın hastanede muayene edilmesini kararlaştırdı. Bunun üzerine ünlü manken, hakime hakaretler yağdırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ama uslanmadı! Deniz Akkaya bir kez daha hakimi hedef aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Deniz Akkaya'nın, kızı A.'yı dövdüğü iddia edildi. Küçük çocuk, babası Efe Önbilgin'e verildi. Ünlü manken de akıl hastanesine sevk edildi.
Bunun üzerine Akkaya, hakime hakaret etti. Bu kez gözaltına alınmasına hükmedildi. Ama O, yine sözünü esirgemedi: İstiyorlar ki her şey saman altından yürüsün.

BEN"DENİZ" HAREKET
Manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö.'ye şiddet uygulamakla suçlandı. Velayet davası açan eski eşi Efe Önbilgin, Akkaya'nın akıl hastanesine sevki için dilekçe yazdı. Talebi kabul eden hakim, Akkaya'nın hastanede muayene edilmesini kararlaştırdı. Bunun üzerine ünlü manken, hakime hakaretler yağdırdı. Hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ama uslanmadı. Sosyal medyadan bir kez daha hakimi hedef aldı. "Bir hakimin iki dudağı arasında kararlar alınıyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan dijital kuşatma uyarısı: K-Pop’u bilen ama Neşet Ertaş’a aşina olmayan gençler var! | 25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü
GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...
Halkbank
Suriye’de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep’te kilit noktalar ele geçirildi
Greta Thunberg PKK’nın sözcülüğüne soyundu: Özerklik istedi | Skandal Kürdistan paylaşımı
Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail’e saldırma hakkı!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Trump’ın ekibine bombalı tehdit! FBI harekete geçti
Victor Osimhen için Almanya’dan kötü haber! Dev kulübe imza atabilir
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | Bebekleri kuvözde ölüme götüren para hırsı
ABD İsrail’e 680 milyon dolarlık silah paketi satışına hazırlanıyor
RTÜK’ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Futbol A.Ş.’den istifa etti! Başkan olarak buradayım
Özel hastanelerde sistem değişiyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Mevzuatı tamamen yeniliyoruz | Yenidoğan çetesi mesajı
SON DAKİKA