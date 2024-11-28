Hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ama uslanmadı! Deniz Akkaya bir kez daha hakimi hedef aldı

Deniz Akkaya'nın, kızı A.'yı dövdüğü iddia edildi. Küçük çocuk, babası Efe Önbilgin'e verildi. Ünlü manken de akıl hastanesine sevk edildi.

Bunun üzerine Akkaya, hakime hakaret etti. Bu kez gözaltına alınmasına hükmedildi. Ama O, yine sözünü esirgemedi: İstiyorlar ki her şey saman altından yürüsün.

BEN"DENİZ" HAREKET

Manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö.'ye şiddet uygulamakla suçlandı. Velayet davası açan eski eşi Efe Önbilgin, Akkaya'nın akıl hastanesine sevki için dilekçe yazdı. Talebi kabul eden hakim, Akkaya'nın hastanede muayene edilmesini kararlaştırdı. Bunun üzerine ünlü manken, hakime hakaretler yağdırdı. Hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ama uslanmadı. Sosyal medyadan bir kez daha hakimi hedef aldı. "Bir hakimin iki dudağı arasında kararlar alınıyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.