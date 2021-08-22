’Daire 16’ sözleriyle gündem oldu! Köpük yerinde kalacak

Özay Kaya görüntülerde, köpeğin sokağın ve herkesin olduğunu belirterek, "Herkesin baktığı köpeği, hiç kimseye zararı olmayan köpeği alınsın diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Kime zararı var bu köpeğin? Kime zararı var? Biraz insan olalım, insan. Yeter ya. Apartmanın içine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Kim açık tutuyorsa duyarlı olacak, insan olacak, kapıyı açık tutmayacak. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara herkesi söylüyorum. Daire 16'dayım adım Özay Kaya, Yeter be" ifadelerini kullandı.

