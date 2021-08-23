Vav TV İzle
Haberler Güncel Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi! Hurdaya dönen araçlar şasi numaralarından bulunuyor

Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi! Hurdaya dönen araçlar şasi numaralarından bulunuyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi ortalığı savaş alanına çevirirken araçlar da hurdaya döndü. Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı otoparka dönüştürüldü. Buraya gelen araç sahipleri ise şasi numaralarından kendi araçlarını bulmaya çalışıyor.

AA
23.08.2021 12:19 - Son Güncelleme: 23.08.2021 12:30
Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi! Hurdaya dönen araçlar şasi numaralarından bulunuyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde hurdaya dönen araçlar şasi numarasından bulunabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi! Hurdaya dönen araçlar şasi numaralarından bulunuyor

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı, büyük bölümü sular altında kalan Bozkurt'ta çok sayıda araç da hurdaya döndü.

Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi! Hurdaya dönen araçlar şasi numaralarından bulunuyor

Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı, otoparka dönüştürüldü.

Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi! Hurdaya dönen araçlar şasi numaralarından bulunuyor

Hasarlı araçlar çekicilerle bulundukları yerden alınarak bu alana getiriliyor.

Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi! Hurdaya dönen araçlar şasi numaralarından bulunuyor

Hurdaya dönen araçları sahipleri tanımakta güçlük çekiyor. Araçlar şasi numarasıyla tespit edilmeye çalışılıyor.

SON DAKİKA