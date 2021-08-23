Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi! Hurdaya dönen araçlar şasi numaralarından bulunuyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi ortalığı savaş alanına çevirirken araçlar da hurdaya döndü. Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı otoparka dönüştürüldü. Buraya gelen araç sahipleri ise şasi numaralarından kendi araçlarını bulmaya çalışıyor.
23.08.2021 12:19
- Son Güncelleme: 23.08.2021 12:30
Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı, büyük bölümü sular altında kalan Bozkurt'ta çok sayıda araç da hurdaya döndü.
Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı, otoparka dönüştürüldü.