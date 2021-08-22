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Haberler Güncel Açılmasına sadece aylar kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü! 6 dakikada geçilecek

Açılmasına sadece aylar kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü! 6 dakikada geçilecek

Tamamlanmasına sadece aylar kalan ve bittiğinde "dünyanın en büyük orta açıklığa sahip asma köprüsü" olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajı tamamlandı. 18 Mart 2022'de açılması planlanan köprüyle birlikte Çanakkale Boğazı sadece 6 dakikada geçilecek.

22.08.2021 07:17 - Son Güncelleme: 22.08.2021 07:17
Açılmasına sadece aylar kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolu göründü! 6 dakikada geçilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, 87 tabliyeden 29'unun montajının tamamlandığını bildirdi.

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Açılmasına sadece aylar kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolu göründü! 6 dakikada geçilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor.

Açılmasına sadece aylar kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolu göründü! 6 dakikada geçilecek

Köprüde 87 tabliyeden 29'unun montajı yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapılan köprünün inşaatı kapsamında, Yülüce Köyü mevkisindeki bölgede yaşayanların araç gürültüsünden rahatsız olmaması için bağlantı yoluna 1 kilometre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde çevreci ses bariyeri yapıldı.

Açılmasına sadece aylar kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolu göründü! 6 dakikada geçilecek

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının bir bölümünün yerlerine monte edilmesiyle köprünün geçiş yolu da belirginleşmeye başladı.

Açılmasına sadece aylar kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolu göründü! 6 dakikada geçilecek

Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen proje için Asya Yakası'nda bulunan Lapseki-Şekerkaya ile Avrupa Yakası'nda yer alan Gelibolu-Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 665'i mühendis, yaklaşık 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.

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