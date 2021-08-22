Açılmasına sadece aylar kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolu göründü! 6 dakikada geçilecek

Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen proje için Asya Yakası'nda bulunan Lapseki-Şekerkaya ile Avrupa Yakası'nda yer alan Gelibolu-Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 665'i mühendis, yaklaşık 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.