Açılmasına sadece aylar kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü! 6 dakikada geçilecek
Tamamlanmasına sadece aylar kalan ve bittiğinde "dünyanın en büyük orta açıklığa sahip asma köprüsü" olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 29'unun montajı tamamlandı. 18 Mart 2022'de açılması planlanan köprüyle birlikte Çanakkale Boğazı sadece 6 dakikada geçilecek.
22.08.2021 07:17
- Son Güncelleme: 22.08.2021 07:17
Köprüde 87 tabliyeden 29'unun montajı yapıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapılan köprünün inşaatı kapsamında, Yülüce Köyü mevkisindeki bölgede yaşayanların araç gürültüsünden rahatsız olmaması için bağlantı yoluna 1 kilometre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde çevreci ses bariyeri yapıldı.