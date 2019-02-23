'Dağların erleri' görevinin başında! Savunma Bakanlığı video paylaştı
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı "dağların erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, yurtta kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, ülkenin huzur ve barışını bozmak için eylemler yapan ve son dönemde ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını zorlu arazi koşulları ile çetin kışa rağmen aralıksız sürdürüyor. Savunma Bakanlığı, 2019 yılına ait yaptığı kış tatbikatının videosunu yayınladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı bu sene Kars'ta gerçekleşti. Kış-2019 Tatbikatı, 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda yapıldı.
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Dağlarda farklı şekillerde kardan yapılan evlerde kalan askerler, "Korku nedir bilmeyiz/ Biz dağların erleri/ Yuva yaptık göklere/ Baş döndüren yerlere/ Engel tanımaz aşarız/ Yüce engin dağları/ El verir uzanırız mor siyah bulutlara/ Ben Türk komandosuyum/ Düşmanı çelik pençemle ezerim" dizeleriyle süren ve "Allah komandoyu korusun" dizesiyle biten "Komando Andı"ndaki şuurla terör örgütü PKK ile mücadelesinde zorlu kış şartlarına rağmen teröristlere aman vermiyor.