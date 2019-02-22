Başkan Erdoğan Muğla'da böyle karşılandı! Erdoğan'a büyük sevgi seli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Muğla'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan'ı Muğla'da da vatandaşlar yalnız bırakmadı. Öte yandan Erdoğan Muğla'nın Milas ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP'den aday adayı olan ancak 2019'da aday gösterilmeyince AK Parti'ye geçen ve belediye başkan adayı olan Barış Saylak'ın rozetini de taktı. Başkan Erdoğan Fethiye'de de vatandaşlara hitap etti.

22.02.2019 18:20 - Son Güncelleme: 22.02.2019 18:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





