Başkan Erdoğan Muğla'da böyle karşılandı! Erdoğan'a büyük sevgi seli...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Muğla'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan'ı Muğla'da da vatandaşlar yalnız bırakmadı. Öte yandan Erdoğan Muğla'nın Milas ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP'den aday adayı olan ancak 2019'da aday gösterilmeyince AK Parti'ye geçen ve belediye başkan adayı olan Barış Saylak'ın rozetini de taktı. Başkan Erdoğan Fethiye'de de vatandaşlara hitap etti.
22.02.2019 18:20
- Son Güncelleme: 22.02.2019 18:33
Miting alanında "Durmadık devam, hoşgeldin ey koca yürekli adam, Muğla'dan sana koskoca selam" ve "Kader gayrete aşıktır, Muğla'ya ak belediye yakışır" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MUĞLA MİTİNGİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMALARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...
DİĞER GALERİLER