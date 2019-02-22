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Başkan Erdoğan Muğla'da böyle karşılandı! Erdoğan'a büyük sevgi seli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Muğla'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan'ı Muğla'da da vatandaşlar yalnız bırakmadı. Öte yandan Erdoğan Muğla'nın Milas ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP'den aday adayı olan ancak 2019'da aday gösterilmeyince AK Parti'ye geçen ve belediye başkan adayı olan Barış Saylak'ın rozetini de taktı. Başkan Erdoğan Fethiye'de de vatandaşlara hitap etti.

22.02.2019 18:20 - Son Güncelleme: 22.02.2019 18:33
Başkan Erdoğan Muğla'da böyle karşılandı! Erdoğan'a büyük sevgi seli...

Erdoğan, partisince Muğla'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. Programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Başkan Erdoğan Muğla'da böyle karşılandı! Erdoğan'a büyük sevgi seli...

Miting alanında "Durmadık devam, hoşgeldin ey koca yürekli adam, Muğla'dan sana koskoca selam" ve "Kader gayrete aşıktır, Muğla'ya ak belediye yakışır" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

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Başkan Erdoğan Muğla'da böyle karşılandı! Erdoğan'a büyük sevgi seli...

Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.

Başkan Erdoğan Muğla'da böyle karşılandı! Erdoğan'a büyük sevgi seli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Muğla'nın üzerini raptiye ile işaretledi. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Başkan Erdoğan Muğla'da böyle karşılandı! Erdoğan'a büyük sevgi seli...

Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır da birer konuşma yaptı.

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