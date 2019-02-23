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Milli Savunma Bakanlığı'ndan kış tatbikatı videosu

23.02.2019 10:54

Milli Savunma Bakanlığı; 2019 yılına ait yaptığı kış tatbikatının videosunu yayınladı.


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