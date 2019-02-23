Çamlıca Camisi'nde ilk ezan Regaip Kandili'nde okunacak

"7 MART TARİHİNDE İBADETE AÇIYORUZ"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "2013 yılından bu yana devam edilen çalışmalarımızın artık sonuna geldik. Bahçe kısmında süren peyzaj çalışmalarının dışında şu anda çalışmalar tamamlandı. 5,5 yıldır devam eden çalışmalarda 500 bin metrekarelik bir alan içinde 200 bin metrekaresi kapalı alanda betonarme inşaat çalışması yaptık. 7 Mart 2019 tarihinde artık vatandaşlarımızın ibadetine açıyoruz" dedi.