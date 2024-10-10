Cinsel suçlara kimyasal hadımla neşter! Takvim.com.tr madde 108 mercek altına aldı... Danıştay 10 takozu

Son günlerde toplumda infial uyandıran olaylar peş peşe cereyan etti.

Satanist kasap Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katletmesi bardağı taşıran son damla oldu.



AK Parti "Cezasızlık" algısının önüne geçilmesi için çalışmalara başladı.

