Cinsel suçlara kimyasal hadımla neşter! Takvim.com.tr madde 108 mercek altına aldı... Danıştay 10 takozu
Toplumun kanayan yaralarından biri olan cinsel suçlarla etkili mücadele için kimyasal hadım formülü yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, madde 108'e dikkat çekerek "Mevzuatımız buna uygun" dedi. Gelişme üzerine Takvim.com.tr, 108. maddeyi mercek altına aldı. Cinsel suç mahkumlarının hadım infazlarının hakim takdirinde olduğu görüldü. Öte yandan kimyasal hadım geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelmiş ancak Danıştay 10. Dairesi'nin takoz olmasıyla yönetmenlik durdurulmuştu.