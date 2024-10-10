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Cinsel suçlara kimyasal hadımla neşter! Takvim.com.tr madde 108 mercek altına aldı... Danıştay 10 takozu

Toplumun kanayan yaralarından biri olan cinsel suçlarla etkili mücadele için kimyasal hadım formülü yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, madde 108'e dikkat çekerek "Mevzuatımız buna uygun" dedi. Gelişme üzerine Takvim.com.tr, 108. maddeyi mercek altına aldı. Cinsel suç mahkumlarının hadım infazlarının hakim takdirinde olduğu görüldü. Öte yandan kimyasal hadım geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelmiş ancak Danıştay 10. Dairesi'nin takoz olmasıyla yönetmenlik durdurulmuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 11:14 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 11:16
Cinsel suçlara kimyasal hadımla neşter! Takvim.com.tr madde 108 mercek altına aldı... Danıştay 10 takozu

Son günlerde toplumda infial uyandıran olaylar peş peşe cereyan etti.

Cinsel suçlara kimyasal hadımla neşter! Takvim.com.tr madde 108 mercek altına aldı... Danıştay 10 takozu

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Cinsel suçlara kimyasal hadımla neşter! Takvim.com.tr madde 108 mercek altına aldı... Danıştay 10 takozu

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