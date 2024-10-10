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Başkan Erdoğan'ın 'İsrail' uyarısı boşuna değil! PKK'lı Kalkan'dan 'siyonist işgal planı' itirafı: "Türkiye sona erecek" hayali

PKK, İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı ve küresel sistemin Orta Doğu'yu şekillendirme planına maşa olduklarını itiraf etti. Eline tutuşturulan siyonist reçeteyi dillendiren elebaşı Duran Kalkan, Kıbrıs üzerinde kurgulanan, ana hedefi Türkiye olan işgal ve yıkım planını savundu. Kalkan, "Gazze'den sonra sıra Lübnan'a gelecekti, sonra Suriye'ye, sonra Kıbrıs ve Türkiye. Bu böyle gidecek" diyecek kadar ileri gitti. İsrail ağzıyla tehditler savuran elebaşı "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı sona erecek" hayaline kapıldı. Böylelikle Başkan Erdoğan'ın İsrail uyarısı bir kez daha önem kazandı.

Ahmet Zeren takvim.com.tr Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 14:43 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 15:24
Başkan Erdoğan’ın ’İsrail’ uyarısı boşuna değil! PKK’lı Kalkan’dan ’siyonist işgal planı’ itirafı: Türkiye sona erecek hayali

Terör örgütü PKK eline tutuşturulan siyonist reçeteyi sistematik bir şekilde dillendirmeye başladı.

Başkan Erdoğan’ın ’İsrail’ uyarısı boşuna değil! PKK’lı Kalkan’dan ’siyonist işgal planı’ itirafı: Türkiye sona erecek hayali

Arz-ı Mev'ud'un kadrolu sözcüsü konumuna düşen elebaşı Duran Kalkan, "Mevcut Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı sona erecek" diyecek kadar ileri gitti.

Başkan Erdoğan’ın ’İsrail’ uyarısı boşuna değil! PKK’lı Kalkan’dan ’siyonist işgal planı’ itirafı: Türkiye sona erecek hayali

ELEBAŞI HEZEYANDA: "KUZEY KIBRIS'TA KİMSE KALMAYACAK, TÜRKİYE'Yİ VURACAKLAR"

"Türkiye enerji yolunun dışında kaldı" sözleriyle sahiplerinin sesi olan Kalkan, Kıbrıs üzerinde kurgulanan ana hedefi Türkiye olan işgal ve yıkım planını savundu.

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