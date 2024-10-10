Başkan Erdoğan'ın 'İsrail' uyarısı boşuna değil! PKK'lı Kalkan'dan 'siyonist işgal planı' itirafı: "Türkiye sona erecek" hayali

Terör örgütü PKK eline tutuşturulan siyonist reçeteyi sistematik bir şekilde dillendirmeye başladı.

Arz-ı Mev'ud'un kadrolu sözcüsü konumuna düşen elebaşı Duran Kalkan , "Mevcut Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı sona erecek" diyecek kadar ileri gitti.

ELEBAŞI HEZEYANDA: "KUZEY KIBRIS'TA KİMSE KALMAYACAK, TÜRKİYE'Yİ VURACAKLAR"



"Türkiye enerji yolunun dışında kaldı" sözleriyle sahiplerinin sesi olan Kalkan, Kıbrıs üzerinde kurgulanan ana hedefi Türkiye olan işgal ve yıkım planını savundu.