Başkan Erdoğan'ın 'İsrail' uyarısı boşuna değil! PKK'lı Kalkan'dan 'siyonist işgal planı' itirafı: "Türkiye sona erecek" hayali
PKK, İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı ve küresel sistemin Orta Doğu'yu şekillendirme planına maşa olduklarını itiraf etti. Eline tutuşturulan siyonist reçeteyi dillendiren elebaşı Duran Kalkan, Kıbrıs üzerinde kurgulanan, ana hedefi Türkiye olan işgal ve yıkım planını savundu. Kalkan, "Gazze'den sonra sıra Lübnan'a gelecekti, sonra Suriye'ye, sonra Kıbrıs ve Türkiye. Bu böyle gidecek" diyecek kadar ileri gitti. İsrail ağzıyla tehditler savuran elebaşı "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı sona erecek" hayaline kapıldı. Böylelikle Başkan Erdoğan'ın İsrail uyarısı bir kez daha önem kazandı.