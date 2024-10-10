Sözün bittiği yer! İkbal Uzuner’in katledildiği surlarda fotoğraf paylaşıp şarkı mırıldandı! Komşu olay gününü anlattı: Bağırtılar duydum

Surlarda yaşanan vahşet, Türkiye'nin kanını dondurdu! Ancak iğrençlikte sınır tanımayanlar için bu da bir fırsat oldu.



VAHŞET SORUDA GİZLİ!

İstanbul'da geçtiğimiz hafta tüyler ürperten iki vahşi cinayet işlendi. Semih Çelik (19), kendi evinde 15.30'da Ayşenur Halil'i katletti. 16.00'da ise Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i bıçaklayıp başını kesti. Aşağıya fırlatıp intihar etti. Talihsiz iki genç kız gözyaşlarıyla defnedildi. Caniyle ilgili bilgiler ise dehşetti.