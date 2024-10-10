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Sözün bittiği yer! İkbal Uzuner'in katledildiği surlarda fotoğraf paylaşıp şarkı mırıldandı! Komşu olay gününü anlattı: Bağırtılar duydum

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü ardından Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'in kafasını kesip vücudunu parçaladı. Çelik, İki genç kızı öldürdükten sonra intihar etti. Bazı vicdansızlar ise olay yerine gidip fotoğraf paylaştı. Şarkı mırıldandı. Bu tablo, mide bulandırdı. Öte yandan Çelik'le aynı binada oturan komşu olay gününü anlattı. Çelik'in komşuya sorduğu o soru ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 07:03
Sözün bittiği yer! İkbal Uzuner’in katledildiği surlarda fotoğraf paylaşıp şarkı mırıldandı! Komşu olay gününü anlattı: Bağırtılar duydum

Surlarda yaşanan vahşet, Türkiye'nin kanını dondurdu! Ancak iğrençlikte sınır tanımayanlar için bu da bir fırsat oldu.

Sözün bittiği yer! İkbal Uzuner’in katledildiği surlarda fotoğraf paylaşıp şarkı mırıldandı! Komşu olay gününü anlattı: Bağırtılar duydum

Prim yapmak isteyenler, cinayet alanına koştu. Hoplayıp zıplayıp "daha çok tık almayı" umdu. Herkes aynı soruyu sordu: Bize ne oldu?

Surdaki vahşet TikTok çöplüğünde akım oldu!
Sur'daki vahşet TikTok çöplüğünde akım oldu!

Sözün bittiği yer! İkbal Uzuner’in katledildiği surlarda fotoğraf paylaşıp şarkı mırıldandı! Komşu olay gününü anlattı: Bağırtılar duydum

VAHŞET SORUDA GİZLİ!
İstanbul'da geçtiğimiz hafta tüyler ürperten iki vahşi cinayet işlendi. Semih Çelik (19), kendi evinde 15.30'da Ayşenur Halil'i katletti. 16.00'da ise Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i bıçaklayıp başını kesti. Aşağıya fırlatıp intihar etti. Talihsiz iki genç kız gözyaşlarıyla defnedildi. Caniyle ilgili bilgiler ise dehşetti.

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