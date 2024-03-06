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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Mart 2024, 15:08 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 15:08

CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifak | Al birini vur ötekine! Biri İHA düşmanı çıktı diğeri PKK kuryesinin yeğeni!

CHP Zeytinburnu Belediye meclis üyeliği aday listesine 2. sıradan giren DEM Partili Abdulcebar Barış’ın, PKK terör örgütüne yakın söylemlerde bulunduğu tespit edildi. Abdulcebar Barış’ın, “Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bu ülke İHA’larla, SİHA’larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Öte yandan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan ve CHP ile Mersin'de 'örtülü' ittifak kuran DEM Parti'nin Akdeniz ilçesinde gösterdiği adaylardan Hoşyar Sarıyıldız'ın, terör suçundan aranan Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

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