Kadınlar mı daha fazla yaşıyor erkekler mi? Yaş yükseldikçe dengeler değişti! İstihdama damga vuran il...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Kadın, 2023" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ülke nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturdu. Türkiye'nin kadın nüfusu 42 milyon 638 bin 306 kişi, erkek nüfusu 42 milyon 734 bin 71 kişi oldu. TÜİK verilerine göre ortalama yaşam süresinde kadınlar erkeklere fark attı. İşte istatiskiklerle kadınlar...