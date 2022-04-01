CHP’li İBB’nin Çırağan’da katlettiği ağaçlar kanser değilmiş! Uzman isim açıkladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Dolmabahçe'deki Çırağan Caddesinde bulunan 112 çınar ağacını katletmesine dair tartışmalar gündemdeki yerini korurken yeni bir ağaç kıyımı haberi de Topkapı'dan geldi. İBB aynı şekilde hızlıca yok ettiği ağaçların yerine not bırakarak bölgeyi terk etti.

İBB'DEN TOPKAPI'DA AĞAÇ KATLİAMI

Çırağan'da 112 Çınar Ağacının katledilmesinin ardından İBB'nin bu kez Zeytinburnu Merkez Efendi'de bulunan deprem parkında da onlarca ağacı kestiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili yoğun tepki gelirken uzman isimler de ağaçların hasta olması halinde bile kurtarılabileceğini söylerken burada ise hastalığın söz konusu olmadığını belirtti.