CHP’li İBB’nin Çırağan’da katlettiği ağaçlar kanser değilmiş! Uzman isim açıkladı
CHP'li İBB'nin Çırağan'daki ağaçları kesmesi büyük tepkilere yol açmış, yönetim kendini kurtarmak için kanser yalanı attılar. Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin kanser yalanına açıklık getiren Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş A Haber yayınında ağaçları olay yerinde inceleyerek İBB'nin gerekçesinin dahi gerçeği yansıtmadığını aktardı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Dolmabahçe'deki Çırağan Caddesinde bulunan 112 çınar ağacını katletmesine dair tartışmalar gündemdeki yerini korurken yeni bir ağaç kıyımı haberi de Topkapı'dan geldi. İBB aynı şekilde hızlıca yok ettiği ağaçların yerine not bırakarak bölgeyi terk etti.
İBB'DEN TOPKAPI'DA AĞAÇ KATLİAMI
Çırağan'da 112 Çınar Ağacının katledilmesinin ardından İBB'nin bu kez Zeytinburnu Merkez Efendi'de bulunan deprem parkında da onlarca ağacı kestiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili yoğun tepki gelirken uzman isimler de ağaçların hasta olması halinde bile kurtarılabileceğini söylerken burada ise hastalığın söz konusu olmadığını belirtti.
UZMAN İSİM İBB'NİN GEREKÇESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş A Haber yayınında ağaçları olay yerinde inceleyerek İBB'nin gerekçesinin dahi gerçeği yansıtmadığını aktardı.
İşte Çetintaş'ın açıklamaları;
HASTAYSA KÖKÜNDEN KESMELİYDİN!
Şimdi Çırağan'daki ağaçlara mantar ya da kanser denildi. Burada da latince bir terim kullanılarak başka bir gerekçe gösterilmiş ve bu ağaçlar kesilmiş. Eğer bir ağaç hastaysa ve bulaşıcılık varsa zaten kökünden alınmalı. Çünkü hastalığı yapan köktür. Hastalık nedeniyle kestiğiniz açların kökünü bırakıyorsunuz.
TEPKİ YAĞIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dolmabahçe'deki Çırağan Caddesinde bulunan asırlık çınarları kesti. İBB yönetimi, 112 çınar ağacının kesilmesi kararının hepsinin kansere yakalanmaları nedeniyle alındığını ileri sürdü. Görüntüler sosyal medyada da çok konuşulurken vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. "Ağaç" bahanesiyle kükümeti her fırsatta hedef alan bazı ünlü isimler ise kafasını kuma gömdü.
KAFASINI KUMA GÖMENLERE TEPKİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine ilişkin açıklamada bulundu ve kafasını kuma gömenlere tepki gösterdi.