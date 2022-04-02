Diyanet TÜM il ve ilçeler 30 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! 🕌81 İL RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ 2022! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa...

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Ramazan imsakiyesi takvimini internet sitesinden yayınladı. Maneviyetle buluşulan Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayıp 1 Mayıs'ta sona erecek. Ramazanın gelmesiyle başta İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Kocaeli olmak üzere vatandaşlar ramazan sahur (imsak) ve iftar saatlerini araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 81 il 2022 imsakiyesini sizler için derledik. İftar ve sahur takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte başta İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir olmak üzere tüm illerin sahur ve iftar vakitleri 2022!