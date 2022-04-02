Diyanet TÜM il ve ilçeler 30 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! 🕌81 İL RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ 2022! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa...
Milyonlarca Müslüman vatandaş, maneviyatın en yükseldiği ay olan Ramazan ayında ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetinde bulunuyor. 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. 1 Mayıs Pazar günü ise sona erecek. Ankara, İstanbul, İzmir Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir imsakiye başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar vakti ve sahur vakti saatleri yayınlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Ramazan imsakiyesi takvimini internet sitesinden yayınladı. Maneviyetle buluşulan Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayıp 1 Mayıs'ta sona erecek. Ramazanın gelmesiyle başta İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Kocaeli olmak üzere vatandaşlar ramazan sahur (imsak) ve iftar saatlerini araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 81 il 2022 imsakiyesini sizler için derledik. İftar ve sahur takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte başta İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir olmak üzere tüm illerin sahur ve iftar vakitleri 2022!
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAKİYE 2022
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Ramazan imsakiyesi takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. Biz de sizler için il il sahur ve iftar saatlerini derledik.
🙏İŞTE 81 İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ;