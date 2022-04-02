İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih vakitleri! 📍TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2022! Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Evde, cemaatle Teravih namazı kılınışı!
Müslüman alemi tarafından tarafından bu akşam ilk teravih namazı eda edilecek. Şimdi vatandaşlar İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere 81 ilde teravih namazı saatleri hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, teravih namazı kaç rekat? Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Peki, ilk teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2022 81 il Teravih namazı saatleri neler? Teravih namazı nasıl kılınır kaç rekattır? Evde teravih namazının kılınışı...
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte teravih namazları da başladı. Vatandaşlar camilere akın ederek teravih namazını kılıyor. Bu nedenle başta İstanbul, İzmir ve Ankara teravih namazı saatleri internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan'ın ilk orucunu 2 Nisan'da tutacak; ilk teravih 1 Nisan'da eda edeceğiz. Bilindiği üzere Teravih namazı mübarek Ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınır ve Peygamber Efendimizin sıklıkla kıldığı ve hadislere çok kez konu olmuş bir nafile namaz şeklidir. Peki, ilk teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2022 81 il Teravih namazı saatleri neler? Teravih namazı nasıl kılınır kaç rekattır? Evde teravih namazının kılınışı...
Dünyadaki milyonlarca inanan bir teravih namazı için daha geri sayıma başladı. Yarın yurdumuzun dört bir yanında binlerce müslüman ilk oruçlarını tutacak.
Teravih namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte il il 1 Nisan teravih namazı vakitleri...