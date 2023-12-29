Gururlandıran haber! Türk savunma sanayisi 2023'te ilklere imza attı! Fırtına Obüsü, KABGAN, GÖKBEY... İşte dünyanın konuştuğu o projeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2023 ilklerin yılı oldu! Türk savunma sanayii dosta güven düşmana korku veren projelerle 2023 yılında bir dizi ilke imza atılarak ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı elde edildi. Dünya ülkelerinin manşetlerine kadar taşıdığı işte o projeler...