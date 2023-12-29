Gururlandıran haber! Türk savunma sanayisi 2023'te ilklere imza attı! Fırtına Obüsü, KABGAN, GÖKBEY... İşte dünyanın konuştuğu o projeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2023 ilklerin yılı oldu! Türk savunma sanayii dosta güven düşmana korku veren projelerle 2023 yılında bir dizi ilke imza atılarak ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı elde edildi. Dünya ülkelerinin manşetlerine kadar taşıdığı işte o projeler...
Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmak için çaba harcayan Türk savunma sanayisi, yoğun bir yılı geride bıraktı.
İşte Başkan Erdoğan önderliğinde 2023'e damga vuran, dosta güven düşmana korku salan, yerli ve milli savunma sanayi projeleri
Türk savunma sanayisi 2023'teki ilk teslimatı elektronik harp alanında gerçekleştirdi. Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine ilk teslimatı yapıldı.
Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen "Yeni Altay Tankı"nın testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştirildi.