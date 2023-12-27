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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Aralık 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Yılın son günlerine yaklaşırken son günlerde yaşanan bahar havası yerini yağışlara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminlerine göre İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 09:08 Güncelleme 27 Aralık 2023, 09:31
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 12 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Aralık 2023 hava durumu 1

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 12 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Aralık 2023 hava durumu 2

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 12 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 27 Aralık 2023 hava durumu 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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