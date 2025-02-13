İstanbul'da belediyelere yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusu sürerken soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, CHP ile DEM Parti arasında 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan işbirliği ile terör örgütü PKK/KCK'nın isteği doğrultusunda terör örgütüyle bağlantılı birçok isim İstanbul'daki CHP'nin elindeki belediyelere başkan yardımcısı ve meclis üyesi olarak yerleştirildi.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ Örgüt, deşifre olmamaları için CHP listelerine koyduğu isimleri DEM Parti yöneticilerinden değil de PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan ve kendini TBMM'ye alternatif bir meclis olarak tanımlayan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinden seçti. Belediyelere sızdırılan örgüt üyeleri, Türkiye'nin 20 bölgeye ayrılmasını hedefleyen ve 9 terör örgütünün oluşturduğu bir cephe örgütlenmesi olarak 15 Ekim 2011'de kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) faaliyetlerinin tespiti amacıyla İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 3 Haziran 2022'de verdiği kararın ardından deşifre oldu. Beyoğlu'nda HDK Genel Merkezi'nde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle kent uzlaşısından CHP'li belediyelere giren isimlerin bütün faaliyetleri tek tek tespit edildi. i.



Soruşturma dosyasında CHP'li belediyelere yerleştirilen isimlerin örgütsel faaliyetleri de yer aldı. İşte CHP'nin yönetimindeki Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Beyoğlu, Şişli ve Adalar belediyelerine yerleştirilen 10 şüphelinin faaliyetlerinden bazıları şöyle:

📌Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in, HST kayıtlarına göre terör örgütünden suç kaydı bulunan 313 şüpheli ile iletişimi tespit edildi. Yüksel'in irtibatlı olduğu bu 313 kişiden 6'sının, "terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Yüksel'in irtibatlı olduğu 8 kişinin ise, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezaevlerinde tutuklu oldukları öğrenildi. Hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce 5 Ekim 2021'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet kanunundan işlem yapılan Yüksel'in İstanbul Emek Meclisi üyesi olduğu ve sendika, HDK içerisinde kooperatif, birlik, odalar gibi örgütlenmelerin geliştirilmesi için çalışmalar yapan isimler arasında bulunduğu belirlendi. Tecridi protesto ve cezaevlerini protesto etmek için grupta organize oldukları konuşma içeriklerinin bulunduğu tespit edildi.