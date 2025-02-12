Kadraj Galeri Kadraj İkon CHP'li belediyelere terör operasyonu! Gözaltına alınan isimler belli oldu! Evlerinden neler çıktı?

CHP'li belediyelere terör operasyonu! Gözaltına alınan isimler belli oldu! Evlerinden neler çıktı?

2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan işbirliği neticesinde İstanbul'daki CHP'li belediyelere sızan terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bazı yasaklı yayınlar, örgütsel içerikli bazı dokümanlar ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:03
CHP’li belediyelere terör operasyonu!

Terör örgütü PKK'nın metropol şehirlerde etkinliğini artırma faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li ilçe belediyelerinde yapılanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

CHP’li belediyelere terör operasyonu!

12 İLÇEDE EŞZAMANLI BASKIN

PKK güdümünde DEM Parti ile CHP arasında yapılan 'kent uzlaşısı' kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında CHP'li belediyelerde belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi olarak görev yapmaya başlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 ilçede çok sayıda adrese eşzamanlı baskın düzenlendi.

CHP’li belediyelere terör operasyonu!

10 GÖZALTI VAR

PKK'nın Siyasal Alan Yapılanması Çatı Yapılanması'nın (HDK) İstanbul'da faaliyet yürüttükleri belirtilen ve CHP'li belediyelerde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

CHP’li belediyelere terör operasyonu!

İKİSİ BAŞKAN YARDIMCISI
Şüpheliler arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alparslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in de gözaltına alındığı ifade edildi.

CHP’li belediyelere terör operasyonu!

SÖZDE SIFATLARLA BELEDİYEYE YERLEŞTİRİLMİŞ

HDK mensubu olduğu tespit edilen ve Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı sivil İ.P.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. PKK/KCK'nın Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespit edildiği bildirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bazı yasaklı yayınlar, örgütsel içerikli bazı dokümanlar ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.