CHP'li belediyelere terör operasyonu! Gözaltına alınan isimler belli oldu! Evlerinden neler çıktı?
2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan işbirliği neticesinde İstanbul'daki CHP'li belediyelere sızan terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bazı yasaklı yayınlar, örgütsel içerikli bazı dokümanlar ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 12.02.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:03