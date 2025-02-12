SÖZDE SIFATLARLA BELEDİYEYE YERLEŞTİRİLMİŞ

HDK mensubu olduğu tespit edilen ve Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı sivil İ.P.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. PKK/KCK'nın Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespit edildiği bildirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bazı yasaklı yayınlar, örgütsel içerikli bazı dokümanlar ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.