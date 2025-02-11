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CANLI TAKİP | CHP'li belediyelere terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da CHP'li 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesine yönelik terör soruşturması başlatıldı. Aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bazı belediye başkanı ve yardımcılarının odalarında arama yapıldığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 08:10 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 08:55
CANLI TAKİP | CHP’li belediyelere terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 9 ilçe belediyesine yönelik terör soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında CHP'li Ataşehir ve Kartal belediye başkan yardımcılarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul'da 9 belediyeye terör soruşturması!

    İstanbul'da 9 CHP'li belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi hakkında terör soruşturması başlatıldı. (Takvim.com.tr)İstanbul'da 9 CHP'li belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi hakkında terör soruşturması başlatıldı. (Takvim.com.tr)

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kent uzlaşısı formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu ve adına da "Kent Uzlaşısı" denildiği, Kent Uzlaşısı formülü ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı, Özerlik Sistemi ve Kent Uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu anlaşılmıştır" denildi.

    KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
    Soruşturma kapsamında; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G. ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ile bir sivil şüpheli için gözaltı kararı verildi.

    Soruşturma kapsamında CHP'li çok sayıda isim gözaltına alındı. (Takvim.com.tr) Soruşturma kapsamında CHP'li çok sayıda isim gözaltına alındı. (Takvim.com.tr)

    ODALARINDA ARAMA YAPILIYOR
    A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen terör soruşturmasına ait detayları aktardı.

    Bazı belediye başkanı ve yardımcılarının odalarında arama yapıldığını belirten Vural, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetilen bir terör soruşturması kapsamında İstanbul'daki bazı belediyede görevli başkan yardımcıları gibi üst düzey yöneticilerden 9 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Belediye başkan ve başkan yardımcıları odalarında şuan bu konuyla alakalı arama yapıldığını belirtelim. Kentsel uzlaşı iddiasıyla bazı belediyelerin terör örgütleriyle irtibatta olduğuna dair başlatılan bir soruşturma ve birçok belediye bu soruşturmaya dahil edildi." dedi.

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