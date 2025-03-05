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CHP'li başkana zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde esnaflık yapan Ramazan Öncü, AK Parti Kongresi'ne katıldığı için CHP'li belediye tarafından kötü muamele gördü. Zorla Belediye Başkanı Akbuğa'ya dua ettirilen Öncü'nün o anları kamerayla kayda alındı. Öncü yaşadığı kabus dolu anları "Hem işimden oldum hem gururumdan. Çoluğumun çocuğumun yüzüne bakamıyorum" ifadeleriyle anlattı.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 08:41 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 08:41
CHP’li başkana zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum

Hayrete düşüren olay Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde yaşandı. İlçede büfe işleten Ramazan Öncü, AK Parti Olağan Kongresine gitti. Bu gidiş Öncü'nün onun hayatını kabusa çevirdi. Bir gün sonra büfesini açmak isteyen esnaf karşısında elektrik idaresi çalışanlarını buldu.

CHP’li başkana zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum

Elektrikleri kesilen Öncü, soluğu belediyede aldı. CHP'li belediye başkanı ile görüşen esnaf, "Senin o kongrede ne işin var" cevabını alınca hayatının şokunu yaşadı.

CHP’li başkana zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum

CHP'Lİ BAŞKANA ZORLA DUA ETTİRİLDİ
Ramazan Öncü, 28 Şubat günü yeniden belediyeye çağrıldı. Burada belediye personeli olduğu ileri sürülen kişilerce abdest almaya zorlanan Öncü, bir seccadeye oturtulup, CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'ya dua ettirildi. Belediye başkan vekilinin odasında belediye personeli bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

CHP’li başkana zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum

"TEKRAR EKMEĞİMİZİ VERDİ"
Görüntülerde belediye personeli Öncü'ye, "Başkanım Nurettin Akbuğa'ya çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Tekrar ekmeğimiz verdi. Ben ettim sen etme sayın başkanım. Allah razı olsun" sözlerini söyletti.

CHP’li başkana zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum

Bu anlara ilişkin video sosyal medyada yayınlanınca Ramazan Öncü'nün hayatı bir kez daha kabusa döndü. Belediye çalışanlarının hem ekmeğiyle hem de gururuyla oynadıklarını söyleyen Öncü, yaşadıklarını anlattı.

Sabah'tan Tolga Yanık'a konuşan Öncü, "Ben Cumhurbaşkanımıza çok saygı duyuyorum. Onun için kongreye gittim. Beni orada fotoğraflamışlar. Ertesi gün elektriğimi kestiler. Bunu da 'belediyenin talimatı' olduğunu söylediler.

CHP’li başkana zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum

Bu da yetmedi beni belediyeye çağırıp, abdest aldırıp, başkan adına dua ettirdiler. Çalışanlar bu anları da kayda aldılar. Çoluğumun çocuğumun yüzüne bakamıyorum.

CHP’li başkana zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum

Beni ne hale getirdiler. Sırf ekmek teknem kapalı kalmasın diye onlara boğun eğdim. 10 gündür büfem kapalı. İş yapıp para kazanamıyorum" dedi.

CHP’li başkana zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan şikayet üzerine videoyu çeken 2 belediye personeli gözaltına alındı.

CHP’li başkana zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum

Haklarında kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan işlem başlatılan iki personel adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.