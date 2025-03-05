Mart hem bahar hem de Suriye Tozu getirdi! İstanbul’da sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji 5 Mart hava durumu raporu

Bolu: 14°C, Az bulutlu ve açık Düzce: 14°C, Az bulutlu ve açık Sinop: 11°C, Az bulutlu ve açık Zonguldak: 11°C, Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz'de az bulutlu ve açık hava hâkim olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava, parçalı ve az bulutlu olacak. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor.

Artvin: 10°C, Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Amasya: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 9°C, Parçalı ve az bulutlu