Mart hem bahar hem de Suriye Tozu getirdi! İstanbul’da sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji 5 Mart hava durumu raporu

Yeni hafta yurt genelinde soğuk ve kasvetli bir hava ile başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarında önemli bir artış yaşanacak. Özellikle İstanbul ve İzmir'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 20 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Türkiye Genelinde Bahar Havası: Sıcaklıklar Artıyor, Kuvvetli Rüzgar ve Çığ Tehlikesi Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Ancak bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve toz taşınımı gibi olumsuz hava olayları yaşanabilir.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış eğiliminde. Uzmanlara göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. Bahar havası erken gelirken, özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklık farkları belirgin hissedilecek.
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Çanakkale çevresinde saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar, Doğu Akdeniz'in doğusunda ise zaman zaman fırtına seviyesine (40-60 km/saat) çıkabilir. Bu bölgelerde deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Doğu Anadolu ve Karadeniz İç Kesimlerinde Çığ Tehlikesi
Son günlerde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışları, yüksek rakımlı bölgelerde kalın kar örtüsü oluşmasına neden oldu. Eğimi yüksek ve kar yoğunluğu fazla olan alanlarda çığ riski artarken, uzmanlar vatandaşların bu bölgelere seyahat ederken tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.
İç ve Doğu Kesimlerde Buzlanma ve Sis Bekleniyor
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Özellikle sürücüler için gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olunması öneriliyor. Bunun yanı sıra, sisin görüş mesafesini düşürebileceği uyarısında bulunuluyor.
Güneydoğu'da Toz Taşınımına Dikkat
Meteoroloji uzmanları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Hava kalitesinin düşmesi, solunum yolu hastalıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar açık havada uzun süre kalmamaya özen göstermeli.
Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi'nde hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Ancak, rüzgar özellikle Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.
Edirne: 16°C, Az bulutlu ve açık
İstanbul: 11°C, Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 16°C, Az bulutlu ve açık
Kocaeli: 14°C, Az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi
Ege Bölgesi'nde de hava az bulutlu ve açık geçecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Afyonkarahisar: 12°C, Az bulutlu ve açık
Denizli: 17°C, Az bulutlu ve açık
İzmir: 18°C, Az bulutlu ve açık
Manisa: 17°C, Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor ve açık bir hava hakim. Rüzgar, özellikle Doğu Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Adana: 25°C, Az bulutlu ve açık
Antalya: 25°C, Az bulutlu ve açık
Hatay: 22°C, Az bulutlu ve açık
Mersin: 24°C, Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi yaşanması muhtemel.
Ankara: 15°C, Az bulutlu ve açık
Çankırı: 15°C, Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 14°C, Az bulutlu ve açık
Konya: 12°C, Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz'de az bulutlu ve açık hava hâkim olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: 14°C, Az bulutlu ve açık
Düzce: 14°C, Az bulutlu ve açık
Sinop: 11°C, Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 11°C, Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava, parçalı ve az bulutlu olacak. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor.
Artvin: 10°C, Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
Amasya: 15°C, Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 9°C, Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis hadisesi yaşanması bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum: 2°C, Parçalı ve az bulutlu
Kars: 4°C, Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 14°C, Az bulutlu ve açık
Van: 5°C, Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi görülebileceği gibi, bölge genelinde toz taşınımı da yaşanacak.
Diyarbakır: 18°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 19°C, Az bulutlu ve açık
Siirt: 18°C, Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 20°C, Az bulutlu ve açık
Bahar havası, yavaş yavaş ülkenin çeşitli bölgelerinde etkisini gösterirken, özellikle sıcaklıkların arttığı Akdeniz ve Ege Bölgesi, güneşli günlere hazırlanıyor. Ancak, pus, sis ve çığ tehlikesine karşı temkinli olunması gerektiği unutulmamalıdır.