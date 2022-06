CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın "Hükümeti devirme" sözlerine sert tepki! Bir anda ortalık karıştı

AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı da Zeydan Karalar'ın konuşmasını cep telefonuyla meclis üyelerine dinletti. Gülaçtı, "Sizin göreviniz Adana'ya hizmet etmek. Bu amaçla seçildiniz. Adana'ya ne yaptınız? Taş üstüne taş koyamadınız sonra kalkıyorsunuz meydanı boş buluyorsunuz, diyorsunuz ki 'Tarih bana hükümeti devirme misyonu yükledi' Sizi şiddetle uyarıyoruz. Kalan 2 yılınızda bari Adana'ya hizmet için uğraşın, siyasetle uğraşmayın. Tarih size nasıl bir misyon yükledi bilmiyorum ancak şu açık ve net; tarih size Adana'nın 5 yılını heba eden başkan olma misyonunu yüklemiş" dedi.

'MECAZİ ANLAMDA KULLANILAN BİR SÖZ'

CHP Grup Başkan Vekili Serdar Seyhan ise Demirdağ ve Gülaçtı'yı mağdur edebiyatı yapmakla suçlayarak, "Söylenen her sözden, geliştirilen her politikadan bir mağduriyet çıkarıp bunun üzerinden bir puan toplama hevesi içerisine giriliyor. Bir sözden darbe iması yapıyorsunuz. Bir hükümeti devirmek derken aklınıza hemen darbeye getirmek gelmesin. Siyasilerin hükümeti devirmesi suç değildir. Her siyasi parti var olan bir yönetimi devirmek ister. Bu mecazi anlamda kullanılan bir sözdür" ifadelerini kullandı. Serdar Seyhan'ın sözlerine Cumhur İttifakı üyeleri tepki gösterdi.

Pozantı Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Çay ise Zeydan Karalar'ın söylediği ifadelerin, hizmetleri kategorize etmek anlamı taşıdığını söyledi. Pozantı'da özellikle bazı yollarda yıllardır çalışma yapılmadığını savunan Çay, "Bu hizmetlerin yapılmama sebebi o zaman bu yüklenen misyon mudur? İnsanları ayırmayalım. Arap'ı, Kürt'ü, Türk'ü, Yörük'ü biz biriz" dedi.

Çay'ın ifadeleri üzerine mecliste tansiyon yükseldi. Meclis üyelerinin karşılıklı tartışmaları ve atışmalar, Meclis Başkan Vekili Mustafa Akgedik'in müdahalesiyle son buldu.