Bebek katilleri güzel sesli öğretmenimizi acımadan katletmişti! Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın vefatının 5. yılında kabri başında anıldı!

Evladından ayrı 5 yıl geçirdiğini belirten Yalçın, "Onsuz bir yıl dönümü daha geçti. Çok üzgünüm. En güzel yerlerde, en güzel mertebede ama bir anne olarak acısı tarif edilemez. Acısı geçmek değil, tam tersine her geçen gün üstüne koyuyor. Mevlam sabır versin benim gibi olanlara. Allah kimseye göstermesin, hiçbir anne ağlamasın. Mevlam kimseye evlat acısı göstermesin." dedi.