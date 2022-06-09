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Bebek katilleri güzel sesli öğretmenimizi acımadan katletmişti! Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın vefatının 5. yılında kabri başında anıldı!

Batman'ın Kozluk ilçesi Şenay Aybüke Yalçın'ın ilk görev yeriydi. Türkiye onu bebek katili PKK'nın saldırısı sonrası şehit düştükten sonra ortaya çıkan Mağusa Limanı türküsünü söylediği görüntüleri ile hafızasına kazıdı. Aybüke öğretmenin şehit edilişinin üzerinden 5 yıl geçti. Aybüke öğretmen memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

09.06.2022 13:28 - Son Güncelleme: 09.06.2022 13:28
Bebek katilleri güzel sesli öğretmenimizi acımadan katletmişti! Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın vefatının 5. yılında kabri başında anıldı!

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 5 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

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Bebek katilleri güzel sesli öğretmenimizi acımadan katletmişti! Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın vefatının 5. yılında kabri başında anıldı!

Törene, anne Zehra ve baba Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban katıldı.

Bebek katilleri güzel sesli öğretmenimizi acımadan katletmişti! Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın vefatının 5. yılında kabri başında anıldı!

Anne Zehra ve baba Sadık Yalçın ile beraberindekiler, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını suladı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Bebek katilleri güzel sesli öğretmenimizi acımadan katletmişti! Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın vefatının 5. yılında kabri başında anıldı!

Anne Yalçın, gazetecilere, kızının renkli bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Bebek katilleri güzel sesli öğretmenimizi acımadan katletmişti! Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın vefatının 5. yılında kabri başında anıldı!

Evladından ayrı 5 yıl geçirdiğini belirten Yalçın, "Onsuz bir yıl dönümü daha geçti. Çok üzgünüm. En güzel yerlerde, en güzel mertebede ama bir anne olarak acısı tarif edilemez. Acısı geçmek değil, tam tersine her geçen gün üstüne koyuyor. Mevlam sabır versin benim gibi olanlara. Allah kimseye göstermesin, hiçbir anne ağlamasın. Mevlam kimseye evlat acısı göstermesin." dedi.

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