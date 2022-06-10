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Bir ülkeye daha kimlikle seyahat dönemi! Vize, pasaport yok! İşte Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler ve Türkiye'nin uyguladığı vize kararları

Son dakika haberine göre Türkiye ile Sırbistan arasında yeni bir dönem başladı. Sırbistan hükümeti, Türkiye ile "kimlikle seyahat"in önünü açacak düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan açıklamada bundan sonra iki ülke arasında Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının kimlikle seyahat edebilecekleri ifade edildi. Peki Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor? Türkiye'nin diğer ülkelere uyguladığı vize prosedürleri neler? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...

10.06.2022 08:51 - Son Güncelleme: 10.06.2022 09:33
Bir ülkeye daha kimlikle seyahat dönemi! Vize, pasaport yok! İşte Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler ve Türkiye’nin uyguladığı vize kararları

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan hükümetinin aldığı bu karardan sonra kimlikle seyahat uygulamasının başlayabilmesi için taraflar arasında kısa süre sonra bir protokol imzalanacağını belirtti.

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Bir ülkeye daha kimlikle seyahat dönemi! Vize, pasaport yok! İşte Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler ve Türkiye’nin uyguladığı vize kararları

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

Pakistan

Online vizeyle 90 gün vizesiz.

Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

Bir ülkeye daha kimlikle seyahat dönemi! Vize, pasaport yok! İşte Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler ve Türkiye’nin uyguladığı vize kararları

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

Bir ülkeye daha kimlikle seyahat dönemi! Vize, pasaport yok! İşte Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler ve Türkiye’nin uyguladığı vize kararları

Antigua ve Barbuda
180 gün vizesiz

Bir ülkeye daha kimlikle seyahat dönemi! Vize, pasaport yok! İşte Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler ve Türkiye’nin uyguladığı vize kararları

Arjantin
90 gün vizesiz

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