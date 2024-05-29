Hadisle müjdelenen kutlu fethin 571. yıl dönümü! 54 günlük kuşatma tarihi zafer: Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan nasıl yürüttü?

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Orta Çağ'ın en güçlü kara ve deniz kalelerinin, Fatih Sultan Mehmet'in kuşatma teknikleri, ateşli silahları ve düzenli askeri gücü karşısında yenildiği İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü kutlanıyor.

Dünyanın en büyük, önemli ve güzel şehirlerinden biri olan İstanbul, tarih boyunca coğrafi konumu ve doğal güzellikleri dolayısıyla 1453'teki fethinden önce de 28 kez kuşatıldı.



DÜNYA TEK DEVLET OLSA BAŞKENTİ İSTANBUL OLURDU

Napolyon'un "Dünya tek devlet olsa başkenti İstanbul olurdu." dediği, Nedim'in "Bu şehr-i Stanbul ki bi-misl ü bahadır. Bir sengine yek-pare Acem mülkü fedadır." diyerek eşsizliğine vurgu yaptığı İstanbul, en kadim medeniyetlerin varlıklarını taçlandırdıkları yer oldu.