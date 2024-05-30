Ege'de EFES-2024 Tatbikatı'nda son gün! Başkomutan Erdoğan yerinde izledi | Hedefler tam isabetle vuruldu

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Burada konuşan Erdoğan, bu yılki Efes-2024 Tatbikatı'na katılımın yoğunluğuna dikkati çekerek, "2 yıl önce gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'na katılan ülke sayısı 37'ydi, tatbikata olan ilginin bu sene her düzeyde arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.