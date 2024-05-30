SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Ege'de EFES-2024 Tatbikatı'nda son gün! Başkomutan Erdoğan yerinde izledi | Hedefler tam isabetle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği seçkin gözlemci gününü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları, TSK komuta kademesi de takip ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 09:16 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 14:45
Ege’de EFES-2024 Tatbikatı’nda son gün! Başkomutan Erdoğan yerinde izledi | Hedefler tam isabetle vuruldu 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünün, halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz." dedi.

Ege’de EFES-2024 Tatbikatı’nda son gün! Başkomutan Erdoğan yerinde izledi | Hedefler tam isabetle vuruldu 2

Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı.

Başkan Erdoğan'dan Efes-2024 Tatbikatı'nda net mesaj!

Ege’de EFES-2024 Tatbikatı’nda son gün! Başkomutan Erdoğan yerinde izledi | Hedefler tam isabetle vuruldu 3

Burada konuşan Erdoğan, bu yılki Efes-2024 Tatbikatı'na katılımın yoğunluğuna dikkati çekerek, "2 yıl önce gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'na katılan ülke sayısı 37'ydi, tatbikata olan ilginin bu sene her düzeyde arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.

SON DAKİKA