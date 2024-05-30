Ege'de EFES-2024 Tatbikatı'nda son gün! Başkomutan Erdoğan yerinde izledi | Hedefler tam isabetle vuruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünün, halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz." dedi.
Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, bu yılki Efes-2024 Tatbikatı'na katılımın yoğunluğuna dikkati çekerek, "2 yıl önce gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'na katılan ülke sayısı 37'ydi, tatbikata olan ilginin bu sene her düzeyde arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.