SAKARYA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

EDİRNE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İŞTE BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Balıkesir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı