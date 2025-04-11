İstanbul genelinde akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
ÇATILAR UÇTU
Gece saatlerinde birçok noktada çatılar uçtu, araçlar ve elektrik hatları zarar gördü. Meteoroloji yetkilerinin İstanbul dahil bazı illerde havanın hissedilir derecede soğuyacağını ve kar yağışının beklendiğini belirtmesinin ardından mega kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı özellikle Çatalca ve Büyükçekmece'de etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte ortaya güzel görüntüler çıktı.
❄️EĞİTİME ARA VERİLDİ
Başkent'te beyaza büründü. Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak, 11 Mart 2025 Cuma günü kent genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. Park, bahçeler ve yeşil alanlar tamamen kar örtüsüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaştı.
SAMSUN'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Samsun'un Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçede tedbir amaçlı eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamalarda, cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen yoğun kar yağışıyla buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "İlçe genelinde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 11 Nisan 2025 Cuma günü öğleden sonra (yarım gün) eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
🚨BUGÜN VE CUMARTESİ SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Meteoroloji bugün ve cumartesi günü soğuk havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı. Pazar günü ise Marmara Bölgesi için müjde verdi. Ancak soğuk ve yağmurların İç ve Doğu Anadolu'da birkaç gün daha etkisini davam ettireceği tahmin ediliyor.
☔️❄️O BÖLGELERE UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Sakarya'nın doğu kesimleri, Samsun'un, Ordu'nun ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
📌ZİRAİ DON UYARISI
Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları istendi.
MGM, 25 ile de sarı kodlu uyarıda bulundu. İş o uyarılar;
Kar uyarı yapılan iller: Amasya, Tokat, Ordu, Samsun
Kar ve rüzgar uyarısı: Bolu, Ankara, Karabük
Rüzgar uyarısı: Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Sinop, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Karaman, Nevşehir
Yağmur, kar ve rüzgar uyarısı: Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce için sarı kodlu yağmur, kar ve rüzgar uyarısı
Kar ve yağmur uyarısı: Sakarya
İŞTE BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Balıkesir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
SAKARYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Batı Akdeniz kıyıları dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
NEVŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARABÜK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun'un iç, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak kar yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı