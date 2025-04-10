Şenpiliç’ten ölümcül Listeria bakterisi çıktı! Bakanlık marketlerden toplatıyor! Listeria bakterisi nedir?

Türkiye'nin dev tavuk üreticilerinden Şenpiliç, ciddi bir sağlık skandalıyla karşı karşıya. Tarım ve Orman Bakanlığı 'nın titiz denetimleri sonucunda, Şenpiliç'in raflarda bulunan "Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürününde insan sağlığını doğrudan tehdit eden Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi.

🚨 BAKANLIK RESMİ OLARAK DUYURDU: "ÜRÜNLER PİYASADAN TOPLATILIYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, sağlığa zararlı olduğu tespit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesine karar verildiği belirtildi. Denetim ekipleri tarafından alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar analizlerinde, Listeria monocytogenes bakterisinin varlığı doğrulandı.

Bakanlık yetkilileri, ürünün belirli parti numarası taşıyan ambalajlarına sahip olanlarının acilen tüketilmemesi gerektiği konusunda tüketicileri uyardı. Ayrıca bu ürünleri satın almış olan vatandaşların, derhal satış noktalarına iade etmeleri istendi.