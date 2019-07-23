Dünyanın en iyi 100 savunma sanayii şirketi belli oldu! Listede Türkiye'den 4 şirket yer alıyor
Dünyanın en büyük savunma şirketlerinin yer aldığı "Defense News Top 100" listesi açıklandı. Listeye bu yıl dahil edilen Çinli şirketler üst sıralarda yer alırken; Türkiye'den de ASELSAN, STM, ROKETSAN ve TUSAŞ listede kendine yer buldu. İşte dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi ve Türkiye'nin ürettiği yerli silahlar...
Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketleri yerlerini sağlamlaştırdı.
Türk savunma sanayisi şirketleri, son dönemde gösterdikleri gelişme, ortaya koydukları ürünler ve aldıkları sorumluluklarla önemli ekonomik büyüklüklere ulaşıyor. Şirketlerin bu başarısı, uluslararası kıyaslamaların yapılabildiği listelere de yansıyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" listesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Türk şirketi yer aldı.
ÇİNLİ ŞİRKETLER LİSTEYE YÖN VERDİ
Önceki yıllardan farklı olarak Çinli şirketlerin de bu yıl listeye dahil edilmesiyle başta üst sıralar olmak üzere liste önemli ölçüde değişti. Listenin 5 ve 22'inci sıraları arasında bu yıl 8 Çinli şirket yer aldı.
Türk şirketleri bu gelişmeye rağmen listedeki yerlerini güçlendirdi.
Listeye 2006 verileriyle 93'üncü sıradan giren, geçen yıl 55'inci olan ASELSAN, bu yıl 52'nci sıraya yükseldi. Yurt içinde ve dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2017'de 1 milyar 424 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 26 artırarak 1 milyar 792 milyon dolara çıkardı.
ASELSAN, bu başarıyı askeri ve sivil haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı.
TUSAŞ 69'UNCU
Anka insansız hava aracı, Atak helikopteri ve Hürkuş gibi yerli tasarım projelerini hayata geçiren, Milli Muharip Uçak, Aksungur, Gökbey projelerini yürüten Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için üretimler yapan TUSAŞ ise 2011 verileriyle listeye ilk kez 83'üncü sıradan giriş yapmıştı.