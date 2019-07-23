Dünyanın en iyi 100 savunma sanayii şirketi belli oldu! Listede Türkiye'den 4 şirket yer alıyor

Listeye 2006 verileriyle 93'üncü sıradan giren, geçen yıl 55'inci olan ASELSAN, bu yıl 52'nci sıraya yükseldi. Yurt içinde ve dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2017'de 1 milyar 424 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 26 artırarak 1 milyar 792 milyon dolara çıkardı.

ASELSAN, bu başarıyı askeri ve sivil haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı.