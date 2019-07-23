Ceylanpınar’da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Haseki kentine bağlı Resulayn ilçesinden atılan roketin isabet ettiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evde meydana gelen hasar, gün ağarınca görüntülendi. Saldırıda yaralanan 5 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ceylanpınar’da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi23.07.2019 11:18
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