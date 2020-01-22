Çevrecilik naraları atan Tarkan'a bak sen! Kupon arazi peşinde koşan arsa simsarı çıktı

TARKAN KARMA BAHÇESİ

Elbette her Türk vatandaşı yatırım amaçlı arsa alabilir ve imar için başvurabilir. Bu Tarkan'ın en doğal hakkı ama altı kez imara başvurmak, belediyeyi zorlamak garip. Olmuyorsa olmaz değil mi? Bu inat niye? Kupon arazi; yakın bir gelecekte imara açılacak, rantabilitesi yüksek arazi çeşididir. İmar simsarları, genelde belediyelerdeki çalışanlardan imara açılma ihtimali olan kupon arazilerin bilgisini alırlar ve yatırım yaparlar.