Çevrecilik naraları atan Tarkan'a bak sen! Kupon arazi peşinde koşan arsa simsarı çıktı
Harbiye'de verdiği konserde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "İstanbul'un üzerine güneş gibi doğdunuz" diyerek yalakalıkta sınır tanımamasının neden ortaya çıktı. Tarkan'ın Bayrampaşa'da bulunan ve 13 yıldır imar izni almaya çalıştığı arazisi altıncı defa İBB Meclisi'ne geldi. Bayrampaşa'daki arazisine otel ve benzin istasyonu yaptırmak isteyen şarkıcı, İmamoğlu'na güvenerek yeniden imar başvurusunda bulundu. Reddedileceği anlaşılınca; imar komisyonu, açıklama yapmadan dosyayı geri çekti. Her fırsatta çevrecilik naraları atan, hükümeti eleştirmek için paylaşım üzerine paylaşım yapan Tarkan'ı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Bayrampaşa'da kupon arazi peşinde koşup sonra da belediyelerin kapısında imar beklemek sana yakışıyor mu? Üzgünüm muhalifler, Tarkan da 'kupon arazi' peşinde koşan bir arsa simsarı çıktı!" diyerek sert eleştiride bulundu. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı...
Tarkan'ın şirketi tarafından belediyenin kabul edebileceği yeni bir teklifin sunulmuş olabileceği konuşuluyor. Tarkan'ın imar değişikliği konusunda yerel seçimlerde yakınlaştığı Ekrem İmamoğlu'na güvendiği yönünde yorumlar yapıldı. İmar başvurusunun tam oylama aşamasında geri çekilmesinin bir nedeni olmalı.
TARKAN KARMA BAHÇESİ
Elbette her Türk vatandaşı yatırım amaçlı arsa alabilir ve imar için başvurabilir. Bu Tarkan'ın en doğal hakkı ama altı kez imara başvurmak, belediyeyi zorlamak garip. Olmuyorsa olmaz değil mi? Bu inat niye? Kupon arazi; yakın bir gelecekte imara açılacak, rantabilitesi yüksek arazi çeşididir. İmar simsarları, genelde belediyelerdeki çalışanlardan imara açılma ihtimali olan kupon arazilerin bilgisini alırlar ve yatırım yaparlar.