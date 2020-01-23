Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a uyarı

Milli Savunma Bakanlığı olarak, yerli ve milli savunma sanayinin daima yanında olduklarını vurgulayan Bakan Akar, "Karada, denizde, havada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı yerli ve milli çok sayıda silah, araç, gereç ve mühimmat var. Bu, bizler için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı. Bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.