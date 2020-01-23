Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a uyarı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan'dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz." dedi. Akar, "Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile dün Roketsan'ı ziyaret etti. Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Muhsin Dere'nin de katıldığı ziyaret sırasında Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesini Roketsan'da Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve Genel Müdür Selçuk Yaşar karşıladı.
Sergi alanındaki silah sistemlerini inceleyen Bakan Akar ve Komutanlar daha sonra Roketsan'ın çalışmalarına ilişkin detaylı brifing aldı. "Olmazsa olmaz kuruluşlardan biri" olarak nitelendirdiği Roketsan'ın önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Bakan Akar, gelişen harp araç ve gereçleriyle TSK'nın etkin, caydırıcı ve saygın özelliğinin daha da arttığını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı olarak, yerli ve milli savunma sanayinin daima yanında olduklarını vurgulayan Bakan Akar, "Karada, denizde, havada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı yerli ve milli çok sayıda silah, araç, gereç ve mühimmat var. Bu, bizler için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı. Bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.