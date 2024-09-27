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Cem Garipoğlu muamması... Mezardaki o mu? Dedektif "Sürpriz değil" diyerek açıkladı

Türkiye yine Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nu konuşuyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Karar sonrası "Mezardaki Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olacak" sorusu akılları kurcaladı. Dedektif Savaş Kurtbaba, Cem Garipoğlu'nun son görüntülerini ve otopsi fotoğrafları üzeriden çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Savaş Kurtbaba, "Süpriz değil" diyerek olasılıkları sıraladı.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 13:42 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 13:56
Cem Garipoğlu muamması... Mezardaki o mu? Dedektif Sürpriz değil diyerek açıkladı

İstanbul Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulundu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Cem Garipoğlu muamması... Mezardaki o mu? Dedektif Sürpriz değil diyerek açıkladı

Cem Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etttiği öne sürüldü. O dönem yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuştuğu iddia edildi.

Cem Garipoğlu mezardan çıkmazsa ne olacak?

Cem Garipoğlu muamması... Mezardaki o mu? Dedektif Sürpriz değil diyerek açıkladı

KARABULUT AİLESİNİN ŞÜPHELERİ DİNMEDİ

Ancak yaşananlar berberinde büyük şüpheleri getirdi. Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, yerine "dublör" kullanılarak planlı bir cenaze töreninin ardından yurt dışına kaçırıldığı iddiası gündemi uzun yıllar meşgul etti. Şüphe üzerine Karabulut ailesi mezarın açılmasını talep etti ve süreç başladı. Mezarın açılmasıyla gerekli testler yapılacak ve şahsın Cem Garipoğlu olup olmadığı tespit edilecek.

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