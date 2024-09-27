Cem Garipoğlu muamması... Mezardaki o mu? Dedektif "Sürpriz değil" diyerek açıkladı

Cem Garipoğlu 'nun 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etttiği öne sürüldü. O dönem yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuştuğu iddia edildi.

KARABULUT AİLESİNİN ŞÜPHELERİ DİNMEDİ

Ancak yaşananlar berberinde büyük şüpheleri getirdi. Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, yerine "dublör" kullanılarak planlı bir cenaze töreninin ardından yurt dışına kaçırıldığı iddiası gündemi uzun yıllar meşgul etti. Şüphe üzerine Karabulut ailesi mezarın açılmasını talep etti ve süreç başladı. Mezarın açılmasıyla gerekli testler yapılacak ve şahsın Cem Garipoğlu olup olmadığı tespit edilecek.