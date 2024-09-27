Narin Güran soruşturmasında düğümü çözecek detay! Şahingöz tespit etti: Nevzat Bahiyar’ın yanında 2 kişi daha! TÜBİTAK inceliyor

Türkiye'nin haftalardır yüreği yanarak takip ettiği Narin Güran soruşturmasında sır perdesini kaldıracak bir detay ortaya çıktı.
CESEDİ GÜNLER SONRA BULUNDU
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cesedi, 8 Eylül'de evine 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde suya gömülü halde, bir çuval içinde bulundu.
NARİN GÜRAN'IN EN YAKINLARI TUTUKLANDI
Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güran'ın cesedinin bulunduğu dere yatağında 50 dakika boyunca aracının bulunduğu tespit edilen Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve amcası Salim Güran başta olmak üzere 12 kişi tutuklandı.