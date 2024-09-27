Narin Güran soruşturmasında düğümü çözecek detay! Şahingöz tespit etti: Nevzat Bahiyar’ın yanında 2 kişi daha! TÜBİTAK inceliyor

Türkiye'nin haftalardır yüreği yanarak takip ettiği Narin Güran soruşturmasında sır perdesini kaldıracak bir detay ortaya çıktı.

NARİN GÜRAN'IN EN YAKINLARI TUTUKLANDI

Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güran'ın cesedinin bulunduğu dere yatağında 50 dakika boyunca aracının bulunduğu tespit edilen Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve amcası Salim Güran başta olmak üzere 12 kişi tutuklandı.