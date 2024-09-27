SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Narin Güran soruşturmasında düğümü çözecek detay! Şahingöz tespit etti: Nevzat Bahiyar'ın yanında 2 kişi daha! TÜBİTAK inceliyor

Türkiye'nin haftalardır yüreği yanarak takip ettiği Narin Güran soruşturmasında sır perdesini kaldıracak bir detay ortaya çıktı. İtirafçı olarak tutuklanan şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın Narin Güran'ın cesedini eğer tutmaz deresine gömdüğü sırada yanında iki kişinin daha bulunduğu tespit edildi. Nevzat Bahtiyar'ın yanındaki iki kişinin kimliklerinin tespiti için görüntüler TÜBİTAK'a gönderildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 15:42 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 15:52
Narin Güran soruşturmasında düğümü çözecek detay! Şahingöz tespit etti: Nevzat Bahiyar’ın yanında 2 kişi daha! TÜBİTAK inceliyor

Türkiye'nin haftalardır yüreği yanarak takip ettiği Narin Güran soruşturmasında sır perdesini kaldıracak bir detay ortaya çıktı.

Narin Güran soruşturmasında düğümü çözecek detay! Şahingöz tespit etti: Nevzat Bahiyar’ın yanında 2 kişi daha! TÜBİTAK inceliyor

CESEDİ GÜNLER SONRA BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cesedi, 8 Eylül'de evine 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde suya gömülü halde, bir çuval içinde bulundu.

Narin Güran soruşturmasında düğümü çözecek detay! Şahingöz tespit etti: Nevzat Bahiyar’ın yanında 2 kişi daha! TÜBİTAK inceliyor

NARİN GÜRAN'IN EN YAKINLARI TUTUKLANDI

Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güran'ın cesedinin bulunduğu dere yatağında 50 dakika boyunca aracının bulunduğu tespit edilen Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve amcası Salim Güran başta olmak üzere 12 kişi tutuklandı.

SON DAKİKA