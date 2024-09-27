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Cem Garipoğlu mezardan çıkmazsa ne olacak? Dedektif Savaş Kurtbaba'dan çarpıcı değerlendirme
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Cem Garipoğlu mezardan çıkmazsa ne olacak? Dedektif Savaş Kurtbaba'dan çarpıcı değerlendirme

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024, 13:56 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024, 13:56

Türkiye yine Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nu konuşuyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Karar sonrası "Mezardaki Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olacak" sorusu akılları kurcaladı. Dedektif Savaş Kurtbaba, Cem Garipoğlu'nun son görüntülerini ve otopsi fotoğrafları üzeriden çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Savaş Kurtbaba, "Süpriz değil" diyerek olasılıkları sıraladı.

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