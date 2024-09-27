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Sözcü'den skandal: Çarşaflı diye Mehmetçiğin annesini hedef aldılar! | Saygı Öztürk bile bile yaptı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından Sözcü, "Postmodern darbe" olarak bilinen 28 Şubat'ı hatırlatan bir manşetle çıktı. Saygı Öztürk imzalı çıkan haberde bir Mehmetçiğin annesi hedef alındı. Orduevlerine çarşaflı kişilerin giremeyeceği mesajı verilerek provokatif ifadeler kullanıldı. Sözcü'nün imza attığı skandal 28 Şubat döneminde atılan manşetleri akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 10:41
Sözcü’den skandal: Çarşaflı diye Mehmetçiğin annesini hedef aldılar! | Saygı Öztürk bile bile yaptı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından Sözcü, "Postmodern darbe" olarak bilinen 28 Şubat'ı hatırlatan bir manşetle çıktı.

Sözcü’den skandal: Çarşaflı diye Mehmetçiğin annesini hedef aldılar! | Saygı Öztürk bile bile yaptı!

MEHMETÇİK ANNESİ HEDEF ALINDI

Saygı Öztürk imzalı haberde Orduevlerine çarşaflı kişilerin giremeyeceği mesajı verilerek "Harbiye Orduevi'nde çarşaflı selfie" başlığı atıldı.

Sözcü’den skandal: Çarşaflı diye Mehmetçiğin annesini hedef aldılar! | Saygı Öztürk bile bile yaptı!

"Orduevlerinde bir şeyler değişti" ifadeleri kullanılan haberde bir mehmetçik annesinin çarşaflı olarak İstanbul Harbiye Subay Orduevi'ne giriş yapması eleştirildi.

Öztürk'ün yazısında, "Lüleburgaz Orduevi'ne sarıklı-cübbeli bir kişinin alınmasının ardından İstanbul'daki orduevinde kara çarşaflı bir kadın görüntülendi" ifadeleri kullanılarak toplumun sinir uçlarını kaşıdı!

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