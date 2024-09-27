Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından Sözcü , "Postmodern darbe" olarak bilinen 28 Şubat'ı hatırlatan bir manşetle çıktı.

"Orduevlerinde bir şeyler değişti" ifadeleri kullanılan haberde bir mehmetçik annesinin çarşaflı olarak İstanbul Harbiye Subay Orduevi'ne giriş yapması eleştirildi.

Öztürk'ün yazısında, "Lüleburgaz Orduevi'ne sarıklı-cübbeli bir kişinin alınmasının ardından İstanbul'daki orduevinde kara çarşaflı bir kadın görüntülendi" ifadeleri kullanılarak toplumun sinir uçlarını kaşıdı!