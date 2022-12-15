CarrefourSA çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! 15 Aralık 2022 Akbank CarrefourSA 3000 TL çekiliş sonuçları KAZANANLAR!
CarrefourSA Akbank çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan yüzlerce hatta binlerce kişi sonuçlara göre kazananların yer aldığı isim listesini araştırmaya başladı. Akbank 3000 TL'lik Carrefoursa çekilişine başvurular 31 Ekim – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Çekiliş kapsamında 3.000 TL'lik CarrefourSA hediye çeki çekilişi kazanan ilk 100 kişiye verilecek. İşte 15 Aralık 2022 CarrefourSa çekiliş sonuçları KAZANANLAR İSİM LİSTESİ!
Akbank CarrefourSA çekiliş sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, ''İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 31.12.2022, yedek talihlilerin en geç 15.01.2023 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir.'' denildi. İşte CarrefourSA çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ...
15 ARALIK 2022 AKBANK 3000 TL CARREFOURSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAZANANLAR İSİM LİSTESİ!
Son dakika... Akbank CarrefourSa 3000 TL çekiliş sonuçları açıklandı. İşte asıl ve yedek talihliler: