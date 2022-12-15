HAVA DURUMU | İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi 5 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 15 Aralık hava durumu
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusunun yanıtı geldi. Son günlerde dondurucu soğukların yaşandığı İstanbul'a kar yağışı geliyor. Uzmanlar İstanbul da dahil olmak üzere çok sayıda il için kar yağışı alarmını çaldı. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul'a o tarihte kar yağacak ve 5 gün sürecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
"İstanbul'da kar ne zaman yağacak?" sorusu kafalarda dolaşırken Meteoroloji uzmanları konuyla ilgili sevindirici bir haber verdi. 18 Aralık'tan sonra Türkiye'nin kuzeyinden yeni bir soğuk hava dalgası cereyan edecek.
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bozyurt'un açıklamaları:
2022-2023 kışını hep gözümüzde büyüttük, ben de dahil. İşte çok şiddetli kış olacak, çok kar yağışı olacak. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde aralık ayında kıştan eser yok. Hatta hava sıcaklıkları aksine daha çok arttı. Tabi bu 2022-2023 kışının hafif geçeceği anlamına gelmiyor. Ben daha önceki tahminlerinde iki tarih belirtmiştim. Bir kasım sonuydu 28-29 Kasım, bir diğeri de 10-15 aralıktı.
28-29 Kasım tahminlerim tutmuştu, Türkiye'nin pek çok bölgesinde ilk kar yağışları gerçekleşmişti.
18 ARALIK TARİHİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Beklenen kar yağışı için önemli değerlendirmelerde bulunan Bozyurt şu açıklamaları yaptı:
"18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak. Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz. Bir başka demecimde de 20 Aralık'tan sonra ciddi kar yağışları beklediğimi söylemiştim. Doğada bazı sapmalar meydana gelebilir, bu gayet doğaldır. Bu tahminlerin yanlış çıktığı anlamına gelmez"
4-5 GÜN ETKİLİ OLACAK"
İklim uzmanı Bozyurt, "Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralıktan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor.
18 Aralık'ta gelecek hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
"CİDDİ ANLAMDA SOĞUMA VE KAR YAĞIŞI GÖRECEĞİZ"
Asıl soğukların geleceği tarihin altını çizen Bozyurt, "Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz. Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir." dedi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Sakarya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
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